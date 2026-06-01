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「一個人去旅行」問大家旅行原因 她答：防提早失智留遺憾獲回響

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國內外獨旅人數多，許多人認為獨旅可輕鬆走，時間和行程都隨自己安排彈性自在。記者游振昇／攝影
國內外獨旅人數多，許多人認為獨旅可輕鬆走，時間和行程都隨自己安排彈性自在。記者游振昇／攝影

國內外獨旅人數多，許多人認為獨旅可輕鬆走，時間和行程都隨自己安排彈性自在；臉書社團「一個人去旅行」社長兼管理員問社團成員，大家去旅行的原因，多數人說想去就出發，沒特別原因，有人說被老婆趕出門只好獨旅，也有人說為防失智提早到，只好常去旅行開眼界，避免將來遺憾，此留言獲得多人按讚回響。

臉書社團「一個人去旅行」目前有73萬名成員，許多人上社團分享自己獨旅或和家人朋友旅行經驗、照片；社團社長最近貼文問大家去旅行的原因，「跟家人吵架」、「離婚後」、「被公司遣散」或「其他」，有人回應被老婆趕出門，有人說想去就去，旅行沒有特別理由，多數人說想到國內外各地走走，開拓視野，旅行讓人心情放鬆。

其中一人說想去旅行是為防失智提早到，只好常到國內外旅行開眼界，以免將來遺憾，想旅行卻無法如願；也有人說自己大病一場後很想旅行，有人說辛苦大半輩子，不對自己好一點的人是傻子，旅行就是善待自己。

旅行 獨旅

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