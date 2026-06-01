熱帶低壓擾動+典型梅雨鋒面 吳聖宇：周五起全台降雨防大雷雨

本周天氣變化大，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今受颱風外圍影響北部局部有雨，明起風向轉變恢復夏季天氣。但周五起受低壓擾動（或熱帶性低氣壓）加上西南季風影響，全台天氣不穩定，恐連續降雨數天。

吳聖宇指出，中颱薔蜜今天白天最接近台灣，晚間颱風中心將會經過琉球本島，明天(2日)清晨過後就會逐漸轉向東北，並且加速往日本九州、四國以及本州太平洋沿岸地區而去，對日本的影響頗大，一直到周三。

台灣受薔蜜外圍環流偏北風影響，今天新竹以北到宜蘭有局部短暫陣雨機會，午後中南部山區以及花東山區有局部熱對流降雨。明天各地大致還是多雲到晴的天氣，中南部山區、東半部地區午後有局部短暫陣雨或雷雨。

周三到周四台灣附近維持西南風環境，水氣慢慢增多，周四水氣又更多一些，中南部沿海清晨到上午有局部短暫陣雨，午後轉變為陸地上的熱對流發展，範圍及降雨更為增加，各地區午後可能都有局部短暫陣雨或雷雨出現。這兩天南海可能有低壓擾動慢慢發展，並且往巴士海峽一帶靠近。

吳聖宇指出，周五南海低壓擾動來到巴士海峽，預期在恆春以南經過後繼續往台灣以東海面移動，經過巴士海峽時強度有發展機會，不排除達到熱帶性低氣壓等級，周六(6日)到下周日(7日)來到台灣以東往琉球海域移動過程中還有可能會繼續增強，但逐漸離開，即使發展為颱風也對台灣沒有直接影響。只是南邊潮濕的西南季風會隨低壓擾動北上而來到台灣附近海域，同一時間，周五到周六北邊也有微弱鋒面正好接近台灣附近，周五開始到周末各地天氣逐漸轉趨不穩定。

吳聖宇說，周五低壓擾動(或熱帶性低氣壓)經過巴士海峽，南高屏、恆春半島以及花東地區有短暫陣雨或雷雨，同時因為北邊微弱鋒面靠近，中部、北部、東北部午後有熱對流陣雨或雷雨機會，要留意局部較大雨勢發生情況。

吳聖宇表示，周六低壓擾動(或熱帶性低氣壓)進入東部海域逐漸發展加強，並繼續往琉球海域移動，微弱鋒面結構受到干擾，但台灣附近有西南季風暖濕空氣存在，中部以南地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用，熱對流發展可能比較旺盛，有局部大雷雨出現機會。下周日(7日)熱帶性低氣壓或颱風往琉球海域逐漸遠離，台灣附近風向暫時轉變為偏北到東北風，西南季風潮濕水氣略往南調整，各地仍要留意午後熱對流發展帶來的短暫陣雨或雷雨，仍不排除有局部較大雨勢出現。

吳聖宇指出，到了下周一、周二(8、9日)，西南季風潮濕空氣將再度往北擴展，台灣附近水氣再度偏多，迎風面中部以南地區有短暫陣雨或雷雨，其他地方午後熱對流發展也會較為旺盛，有局部大雷雨出現機會。下周三(10日)另一鋒面南下，配合西南季風，在10到14日間可能形成滯留徘徊型態的典型梅雨鋒面，要留意是否出現明顯降雨，後續預報變化值得密切觀察注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。