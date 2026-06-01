端午習俗新體驗！新營文化中心推「漢方驅蟲美學」

近期俗稱「瘦瘦針」的注射型GLP-1受體促進劑在台灣引發熱烈討論，但你知道透過日常飲食，也能讓身體自然分泌GLP-1嗎？日本信州大學最新研究證實，日式凍豆腐（高野豆腐）中富含的「抗性蛋白質」，能透過腸道菌的代謝路徑，自然刺激人體分泌GLP-1，進而達到促進脂肪分解燃燒、抑制肥胖的效果，堪稱是「食物版的瘦瘦針」。

2026-05-31 14:24