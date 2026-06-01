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雲林縣帶狀皰疹、口服輪狀病毒、RSV疫苗全額免費 3族群受惠

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府今宣布，將全額補助帶狀疱疹、口服輪狀病毒及呼吸道融合病毒（RSV）3大疫苗免費接種，受惠對象涵蓋出生6個月以上嬰幼兒、18歲以上孕婦及65歲以上長者。今起開放向當地衛生所預約接種。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今宣布，將全額補助帶狀疱疹、口服輪狀病毒及呼吸道融合病毒（RSV）3大疫苗免費接種，受惠對象涵蓋出生6個月以上嬰幼兒、18歲以上孕婦及65歲以上長者。今起開放向當地衛生所預約接種。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今宣布，將全額補助帶狀疱疹、口服輪狀病毒及呼吸道融合病毒（RSV）3大疫苗免費接種，受惠對象涵蓋出生6個月以上嬰幼兒、18歲以上孕婦及65歲以上長者。今起開放向當地衛生所預約接種。

衛生局長曾春美表示，輪狀病毒是嬰幼兒急性腸胃炎的重要原因，嚴重時可能造成脫水，甚至住院，接種疫苗可降低重症風險，過去雲林縣輪狀病毒疫苗補助對象以弱勢家庭幼兒為主，今年擴大至所有設籍雲林縣、出生滿6周至24周嬰幼兒。

另外，呼吸道融合病毒傳播途徑多為飛沫傳染，也可透過接觸傳染傳播，大多數發生於1歲以下幼兒，嚴重感染會引發細支氣管炎與肺炎，由於目前臨床上尚無兒童可使用的疫苗，僅可由孕婦接種後，再提供嬰幼兒被動免疫以預防感染，雲林率全國之先全面提供18歲以上（含）妊娠滿28至36周孕婦免費接種RSV疫苗。

帶狀疱疹好發在50歲以上成人，急性期疼痛持續數周，但併發症疼痛可能持續數月甚至超過1年以上，縣府補助65歲以上低收及中低收入戶長者，及50歲至64歲低收、中低收入且具有重大傷病資格民眾，免費接種2劑帶狀疱疹疫苗。

衛生局表示，輪狀病毒疫苗一劑2000元（補助2劑）、RSV疫苗一劑7680元、帶狀疱疹疫苗1劑9000多元（補助2劑），今起符合資格民眾可攜帶相關證件及健保卡到衛生所接種疫苗。

縣長張麗善表示，接種疫苗是保護自身及家人健康最有效的方法之一，雲林縣醫療資源不足又不均，經評估縣府財政狀況，選擇風險最高的疾病及族群優先保護，感謝議會支持，一起守護縣民健康。

雲林縣長張麗善今宣布，將全額補助帶狀疱疹、口服輪狀病毒及呼吸道融合病毒（RSV）3大疫苗免費接種。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善今宣布，將全額補助帶狀疱疹、口服輪狀病毒及呼吸道融合病毒（RSV）3大疫苗免費接種。記者陳雅玲／攝影

疫苗 雲林 帶狀疱疹

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