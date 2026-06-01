快訊

周董愛店「老街文化阿給」重新開幕才1天 突宣布暫停營業原因曝光

劉德華60歲妻狀態曝光！朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

美國對台政策不變？美防長避談台灣後鬆口：唯一改變是「說話方式」

聽新聞
0:00 / 0:00

周三搶票！高鐵7/1暑期增開226班次 少年優惠最高5折

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵公司規畫自7月1日至8月31日實施暑期增班，每周將增開22至29班次，每周總班次數達1156至1163班次。聯合報系資料照
高鐵公司規畫自7月1日至8月31日實施暑期增班，每周將增開22至29班次，每周總班次數達1156至1163班次。聯合報系資料照

因應暑假期間旅運需求旺盛，高鐵公司規畫自7月1日至8月31日實施暑期增班，每周將增開22至29班次，每周總班次數達1156至1163班次，暑假期間共計增開226班次列車，本周三凌晨0時起依新時刻表開放購票；同時高鐵也推出12至18歲的「少年優惠專案」，搭乘指定車次最高享5折優惠。

高鐵指出，因應暑假期間旅運需求旺盛，規畫自7月1日（三）起至8月31日（一）實施暑期增班，經綜合考量運能調度及旅運需求，每周將增開22至29班次，每周總班次數達1156至1163班次；暑假期間共計增開226班次列車（南下106班，北上120班），提供旅客更加便利、彈性的乘車選擇。

旅客可自6月3日（三）凌晨零時起，依新時刻表購買7月1日（三）發車的各車次車票，後續日期的車票則依預售時程逐日開放購票。

此外，為鼓勵年輕學子善用暑假、走向戶外，高鐵將同步於7月1日（三）至8月31日（一）推出「少年優惠專案」，凡12歲至18歲少年搭乘指定車次即可享5折、75折或88折不等的優惠，專案車票同樣將從6月3日 （三）凌晨零時起逐日開放預售。

高鐵表示，本次暑期增開班次，集中於平日晚間及周五南北向、周日南下時段，以加強服務暑假期間出遊或是參加各種聚會活動的旅客。

高鐵提醒，購買「少年優惠專案」車票的旅客，乘車時請務必攜帶附有照片及出生年月日的有效身分證件正本（如身分證或健保卡）以備查驗，以免影響優惠權益。

「少年優惠專案」的各指定車次車票，除透過網路訂票系統訂位與付款，也可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、全國超過一萬家合作的便利商店，一次輕鬆完成訂位、付款及取票，省時方便。

高鐵 暑假

延伸閱讀

新竹大遠百攜手9大銀行 刷卡加碼有感回饋

暑假放下3C好好玩 新北育樂營千場活動即起報名

巴斯光年陪你吃大餐！西堤牛排聯名玩具總動員 限定周邊這天開搶

「港車北上」政策延長5年 車次年增11%

相關新聞

梅雨滯留鋒要來了！吳德榮：周五起逐步進入典型梅雨旺盛期

典型梅雨要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日中颱薔蜜外圍的東北風帶進少量水氣，迎風面北部及東北部轉偶有局部短暫雨，午後山區亦有局部短暫降雨的機率；北台轉涼。明日水氣減少，氣溫升，各地白天晴熱，午後山區偶有零星降雨的機率。

賣種苗沒登記最高罰30萬 植物圈炸鍋「罰得比毒駕還重」

「植物品種及種苗法」上路近40年，依規定未取得種苗業登記證最高可罰30萬元，近日台中傳出有人未辦理登記販售植物遭裁罰，引起全台植物圈與農業界熱議。近年植物風潮盛行，催生許多兼職的「陽台族賣家」與市集攤商，許多人不知相關規定，如今人人自危。有人質疑法規過時、不切實際，不論規模大小都納管，「賣一棵植物罰得比毒駕還重！」甚至傳出多家原本要參加植物市集的商家臨時取消擺攤，擔心無證被檢舉吃上高額罰單。

從早上延誤到晚上…香港快運飛機機械故障將起飛 旅客怒轟地勤

香港快運台中飛香港班機，原定今天上午10時25分起飛到香港，因機械故障延誤起飛，預定今晚8時40分起飛，有旅客不滿久候怒責地勤人員，民眾認為不該對地勤發怒。

食物版瘦瘦針找到了？ 日研究證實：「凍豆腐」能抗高脂肥胖

近期俗稱「瘦瘦針」的注射型GLP-1受體促進劑在台灣引發熱烈討論，但你知道透過日常飲食，也能讓身體自然分泌GLP-1嗎？日本信州大學最新研究證實，日式凍豆腐（高野豆腐）中富含的「抗性蛋白質」，能透過腸道菌的代謝路徑，自然刺激人體分泌GLP-1，進而達到促進脂肪分解燃燒、抑制肥胖的效果，堪稱是「食物版的瘦瘦針」。

PM2.5超標還跑步超傷腎！ 醫盤點「運動5大禁忌」 喝錯飲料恐發炎

近年來健身與戶外運動風氣盛行，卻有不少平時看似健康的年輕人，突然因「急性腎衰竭」被送進急診。對此，知名腎臟科醫師洪永祥發出警告，點出民眾常犯的「5大致命運動地雷」，提醒大眾別為了追求健康，反而把腎臟推向衰竭的險境。

開冷氣消暑當心耳鳴！營養師揭夏日「3大壞習慣」 喝冰水也中鏢

炎炎夏日，許多人從戶外高溫走進冷氣房的瞬間，耳朵會突然出現「嗡嗡嗡」的耳鳴聲。對此，營養師陳珮淳指出，這種情況其實是身體發出的抗議警訊，主要與室內外「溫差過大」導致身體調節與循環負荷過重有著密切關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。