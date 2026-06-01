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吹冷氣門窗全關錯了！環保局示警「恐越吹越昏沉」 曝正確做法

聯合新聞網／ 綜合報導
環保局建議民眾開冷氣時，每天至少開窗通風15分鐘至30分鐘，每扇窗戶打開約15公分，就有助於維持室內空氣流通。 圖／ingimage
環保局建議民眾開冷氣時，每天至少開窗通風15分鐘至30分鐘，每扇窗戶打開約15公分，就有助於維持室內空氣流通。 圖／ingimage

近期天氣炎熱，不少民眾整天待在冷氣房避暑，但嘉義市環保局提醒，冷氣只能降溫卻無法換氣，若長時間緊閉門窗，室內二氧化碳濃度恐逐漸升高。建議民眾每天至少開窗通風15分鐘至30分鐘，每扇窗戶打開約15公分，就有助於維持室內空氣流通，降低頭暈、嗜睡等不適症狀。

環保局指出，無論是分離式、窗型或箱型冷氣，運作原理都是讓室內空氣進行冷熱交換，並非將室外新鮮空氣引入室內，因此若未適時開窗或開門通風，二氧化碳與其他污染物可能逐漸累積。依照室內空氣品質標準，二氧化碳8小時平均濃度應低於1000ppm，若濃度過高，可能出現頭痛、嗜睡、反應力下降及疲倦等情況。

環保局表示，當民眾在冷氣房內感到昏昏欲睡、頭暈或胸悶時，原因之一可能就是室內換氣不足。除了影響工作與學習效率外，在人潮較多且通風不佳的公共場所，也可能提高飛沫傳播風險，因此維持良好通風相當重要。

為改善室內空氣品質，環保局建議民眾使用冷氣時應定時開窗換氣，每天至少通風30分鐘，窗戶開啟約15公分即可達到基本換氣效果；若能採取對角或對向開窗方式，通風效率更佳。若空間僅有單側窗戶，也可搭配循環扇促進空氣流動，同時將冷氣溫度設定在26至28度，並定期清潔濾網與保養設備，以兼顧舒適、健康與節能。

本站曾報導，另外除了可以吹冷氣降溫外，也有網友大推使用「竹蓆」，不僅躺起來相當涼爽，許多時候甚至不需要開冷氣就能入睡，直呼是兼具舒適與節能效果的夏日神器。網友指出，由於竹材本身散熱快，躺上去能明顯感受到涼意，因此大部分時間僅搭配電風扇就足夠，有時甚至睡到半夜還會覺得太冷，必須把電風扇關掉。

台電先前也分享過四招居家降溫術，包括白天出門前拉上窗簾、玻璃窗上貼隔熱貼、出門前關燈關電源、拖地讓地板降溫，以上做法除了讓家裡更涼爽，也可以省電費，推薦民眾參考。

冷氣 環保局 空氣品質

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