冷氣室外機旁別放「裝水寶特瓶」！專家警告：恐釀火災爆炸

天氣日漸炎熱、冷氣使用旺季來臨，根據日媒FNN報導，日本製品評價技術基盤機構（NITE）特別呼籲民眾，必須對因冷氣機內部清潔不當，或室外機周邊堆放雜物所引發的火災風險有高度警覺。根據統計，截至2025年度為止的5年間，已發生高達345起與冷氣機相關的意外事故。

NITE表示，在分離式冷氣的室外機周圍，民眾千萬不可在附近擺放「裝水的寶特瓶」以及紙箱、垃圾等「易燃物品」。像許多人為了不讓動物靠近，習慣在室外機旁放置裝滿水的寶特瓶，或堆放雜物。這些寶特瓶在強烈陽光照射下，會產生類似放大鏡的聚焦現象。一旦陽光光線集中在某一個焦點上，便極可能引燃附近的易燃物，最嚴重的情況甚至會導致整台室外機起火並發生爆炸。且堆放雜物容易引來小動物或蟲類啃咬電線，也有引起火災的風險。

此外，在久未使用、重新開機前的室內冷氣機清潔過程裡，也隱藏著容易忽略的起火風險。有些民眾會使用冷氣清潔劑自行除垢，但如果清潔劑在過程中不慎潑灑，或殘留在機體內部的「電子零件」上沒有發現，且在這種狀態下直接打開冷氣，便極有可能發生短路進而起火燃燒。另外，冷氣的插座在使用前也需使用乾布擦拭灰塵或水分，保持清潔。

因此，NITE強烈建議，民眾在需要清洗冷氣機時，應盡可能委託專業的冷氣清潔業者處理，因約有六成的冷氣機相關事故，都是以上不當的使用狀況造成，為了夏季居家用電與防火安全，民眾應謹慎留意。