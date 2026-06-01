快訊

周董愛店「老街文化阿給」重新開幕才1天 突宣布暫停營業原因曝光

劉德華60歲妻狀態曝光！朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

美國對台政策不變？美防長避談台灣後鬆口：唯一改變是「說話方式」

聽新聞
0:00 / 0:00

陽台族賣家申請種苗證恐影響房屋稅、勞保權益 揚言「退坑」不玩了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
近年植物風潮盛行，催生許多兼職的「陽台族賣家」與市集攤商，圖為田尾鄉農會植物市集。圖／本報資料照
近年植物風潮盛行，催生許多兼職的「陽台族賣家」與市集攤商，圖為田尾鄉農會植物市集。圖／本報資料照

種苗業登記證制度行之有年，近日卻意外成為植物圈最熱門話題。隨著主管機關重申「只要販售種苗就應申請登記」，不少兼職植物賣家、陽台族玩家憂心，申請後恐衍生房屋稅、勞保權益等問題，加上各縣市審查標準不盡相同，讓原本單純的植物買賣與交流陷入不安，甚至已有不少玩家揚言「退坑」、「不玩了」。

「申請這張證照，對我們這種在陽台繁殖多肉植物、鹿角蕨的玩家來說，代價實在太高。」雲林一名多肉植物賣家無奈表示，依規定申請種苗業登記證須填報營業場所地址，對多數利用住家陽台栽培植物的玩家而言，等同將住宅與營業行為連結，擔心影響原有自住房屋優惠稅率。若是租屋族，申請時還需取得房東同意。

且各縣市對種苗業登記的執行方式不一致，據了解，部分縣市允許以自然人名義申請，但彰化、南投及台北等地則要求同步辦理商業登記，才能取得種苗業登記資格，相同法規卻有不同解讀，對不少只是兼職販售、偶爾參加市集或透過網路交易的賣家而言，程序繁瑣且增加額外負擔。

有植物玩家直言，「原本只是賣幾棵植物補貼肥料和盆器費用，結果卻突然變成商號負責人。」一旦具有商號負責人身分，未來若正職工作遭公司資遣，恐因不符相關資格而無法申請失業給付，等於牽動勞保權益，對於收入有限的兼職賣家而言，風險遠高於實際獲利。

雲林一名從事種苗買賣超過30年的業者表示，由於過去經常供貨給公部門，因此很早就取得種苗業登記證，但市場周邊許多販售菜苗、果苗的攤販，多數未辦理登記，「一棵菜苗才賣兩、三元，利潤很有限，很多老人家就是賺個零用錢，根本不會想到要辦證照。」

甚至有餐飲店業者利用店門口空間兼賣批發來的菜苗與果苗，得知相關規定後直言，「如果還要辦證照，那我乾脆不要賣了。」

近年觀葉植物、多肉植物及鹿角蕨熱潮興起，吸引大量民眾投入栽培與繁殖，也帶動植物市集、網路社團及同好交流蓬勃發展，許多特色品種與稀有植株逐漸被市場認識。

一名從事植物交易多年的玩家表示，目前植物社群中不少人只是小規模販售或同好間交流，若全面比照商業經營模式納入管理，不僅增加成本與門檻，也可能迫使許多人退出市場。

他認為，若未來市場只剩大型業者能夠負擔相關成本，原本百花齊放的植物生態恐將逐漸萎縮，不僅衝擊近年蓬勃發展的園藝風潮，也可能讓消費者失去更多元的品種選擇與交流空間。但也有業者認為，趁這次種苗證申請，可以汰除掉一些業餘玩家，讓市場留下願意認真經營品牌的人。

近年植物風潮盛行，催生許多兼職的「陽台族賣家」與市集攤商。記者陳雅玲／攝影
近年植物風潮盛行，催生許多兼職的「陽台族賣家」與市集攤商。記者陳雅玲／攝影

植物 賣家 農夫市集

延伸閱讀

賣種苗沒登記最高罰30萬 植物圈炸鍋「罰得比毒駕還重」

租金補貼政策亂象…養生村長者 存款6千萬也領

房市資金被股市抽乾？專家警告「股房雙崩」網反盼房價崩盤

繳不出遺產稅 四招解套

相關新聞

梅雨滯留鋒要來了！吳德榮：周五起逐步進入典型梅雨旺盛期

典型梅雨要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日中颱薔蜜外圍的東北風帶進少量水氣，迎風面北部及東北部轉偶有局部短暫雨，午後山區亦有局部短暫降雨的機率；北台轉涼。明日水氣減少，氣溫升，各地白天晴熱，午後山區偶有零星降雨的機率。

賣種苗沒登記最高罰30萬 植物圈炸鍋「罰得比毒駕還重」

「植物品種及種苗法」上路近40年，依規定未取得種苗業登記證最高可罰30萬元，近日台中傳出有人未辦理登記販售植物遭裁罰，引起全台植物圈與農業界熱議。近年植物風潮盛行，催生許多兼職的「陽台族賣家」與市集攤商，許多人不知相關規定，如今人人自危。有人質疑法規過時、不切實際，不論規模大小都納管，「賣一棵植物罰得比毒駕還重！」甚至傳出多家原本要參加植物市集的商家臨時取消擺攤，擔心無證被檢舉吃上高額罰單。

從早上延誤到晚上…香港快運飛機機械故障將起飛 旅客怒轟地勤

香港快運台中飛香港班機，原定今天上午10時25分起飛到香港，因機械故障延誤起飛，預定今晚8時40分起飛，有旅客不滿久候怒責地勤人員，民眾認為不該對地勤發怒。

食物版瘦瘦針找到了？ 日研究證實：「凍豆腐」能抗高脂肥胖

近期俗稱「瘦瘦針」的注射型GLP-1受體促進劑在台灣引發熱烈討論，但你知道透過日常飲食，也能讓身體自然分泌GLP-1嗎？日本信州大學最新研究證實，日式凍豆腐（高野豆腐）中富含的「抗性蛋白質」，能透過腸道菌的代謝路徑，自然刺激人體分泌GLP-1，進而達到促進脂肪分解燃燒、抑制肥胖的效果，堪稱是「食物版的瘦瘦針」。

PM2.5超標還跑步超傷腎！ 醫盤點「運動5大禁忌」 喝錯飲料恐發炎

近年來健身與戶外運動風氣盛行，卻有不少平時看似健康的年輕人，突然因「急性腎衰竭」被送進急診。對此，知名腎臟科醫師洪永祥發出警告，點出民眾常犯的「5大致命運動地雷」，提醒大眾別為了追求健康，反而把腎臟推向衰竭的險境。

開冷氣消暑當心耳鳴！營養師揭夏日「3大壞習慣」 喝冰水也中鏢

炎炎夏日，許多人從戶外高溫走進冷氣房的瞬間，耳朵會突然出現「嗡嗡嗡」的耳鳴聲。對此，營養師陳珮淳指出，這種情況其實是身體發出的抗議警訊，主要與室內外「溫差過大」導致身體調節與循環負荷過重有著密切關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。