陽台族賣家申請種苗證恐影響房屋稅、勞保權益 揚言「退坑」不玩了

種苗業登記證制度行之有年，近日卻意外成為植物圈最熱門話題。隨著主管機關重申「只要販售種苗就應申請登記」，不少兼職植物賣家、陽台族玩家憂心，申請後恐衍生房屋稅、勞保權益等問題，加上各縣市審查標準不盡相同，讓原本單純的植物買賣與交流陷入不安，甚至已有不少玩家揚言「退坑」、「不玩了」。

「申請這張證照，對我們這種在陽台繁殖多肉植物、鹿角蕨的玩家來說，代價實在太高。」雲林一名多肉植物賣家無奈表示，依規定申請種苗業登記證須填報營業場所地址，對多數利用住家陽台栽培植物的玩家而言，等同將住宅與營業行為連結，擔心影響原有自住房屋優惠稅率。若是租屋族，申請時還需取得房東同意。

且各縣市對種苗業登記的執行方式不一致，據了解，部分縣市允許以自然人名義申請，但彰化、南投及台北等地則要求同步辦理商業登記，才能取得種苗業登記資格，相同法規卻有不同解讀，對不少只是兼職販售、偶爾參加市集或透過網路交易的賣家而言，程序繁瑣且增加額外負擔。

有植物玩家直言，「原本只是賣幾棵植物補貼肥料和盆器費用，結果卻突然變成商號負責人。」一旦具有商號負責人身分，未來若正職工作遭公司資遣，恐因不符相關資格而無法申請失業給付，等於牽動勞保權益，對於收入有限的兼職賣家而言，風險遠高於實際獲利。

雲林一名從事種苗買賣超過30年的業者表示，由於過去經常供貨給公部門，因此很早就取得種苗業登記證，但市場周邊許多販售菜苗、果苗的攤販，多數未辦理登記，「一棵菜苗才賣兩、三元，利潤很有限，很多老人家就是賺個零用錢，根本不會想到要辦證照。」

甚至有餐飲店業者利用店門口空間兼賣批發來的菜苗與果苗，得知相關規定後直言，「如果還要辦證照，那我乾脆不要賣了。」

近年觀葉植物、多肉植物及鹿角蕨熱潮興起，吸引大量民眾投入栽培與繁殖，也帶動植物市集、網路社團及同好交流蓬勃發展，許多特色品種與稀有植株逐漸被市場認識。

一名從事植物交易多年的玩家表示，目前植物社群中不少人只是小規模販售或同好間交流，若全面比照商業經營模式納入管理，不僅增加成本與門檻，也可能迫使許多人退出市場。

他認為，若未來市場只剩大型業者能夠負擔相關成本，原本百花齊放的植物生態恐將逐漸萎縮，不僅衝擊近年蓬勃發展的園藝風潮，也可能讓消費者失去更多元的品種選擇與交流空間。但也有業者認為，趁這次種苗證申請，可以汰除掉一些業餘玩家，讓市場留下願意認真經營品牌的人。