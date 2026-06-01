颱風季來臨防災先準備 達人提醒「這5樣」比囤泡麵更重要

隨著6月正式進入颱風旺季，近期台灣周邊海域熱帶系統蠢蠢欲動，讓不少民眾已開始檢查家中防災物資、提前做好防颱準備。面對近年愈發頻繁的極端氣候事件，家事達人486呼籲，防災工作不應等到海上或陸上颱風警報發布後才倉促進行，而是平時就應養成定期檢查與補充防災物資的習慣。

486表示，許多人提到防颱，第一時間想到的往往是泡麵、罐頭及飲用水等糧食儲備，但實際上每逢強颱侵襲，停電往往才是最直接影響民眾生活的問題。當家中照明設備失去作用、手機無法充電，甚至網路與通訊中斷時，不僅造成生活不便，也容易增加焦慮感。

因此，他建議民眾可先盤點家中的防災設備，確認是否備有手電筒、充電式照明設備、充電風扇、防災收音機及行動電源等基本用品。其中，防災收音機即使在網路中斷的情況下，仍可持續接收政府發布的最新災害資訊；充電風扇則能在停電期間維持基本空氣流通，提升居家舒適度。

除了停電應變設備外，避難包內容也不容忽視。486建議，民眾可準備保存期限較長且方便攜帶的營養棒、乾糧等簡易糧食，同時備妥足量飲用水、個人常備藥品及重要證件影本，以因應突發狀況。若家中有長者、幼童或寵物，也應依據實際需求增添專屬用品，確保緊急時刻能獲得妥善照顧。

他進一步指出，防災最重要的觀念在於「平時準備」。除了備齊物資外，也應定期檢查食品與藥品的保存期限，以及行動電源、照明設備和充電風扇等用品是否維持正常功能，避免真正遇到停電或災害時才發現設備無法使用。

為協助民眾一次備齊相關用品，486團購也建置「停電／防颱對策」專區，集結防災收音機、手電筒、充電照明設備、充電風扇、滅火器及行動電源等多項防災商品，希望協助民眾在颱風季來臨前完成整備，以更從容的態度面對可能到來的風雨挑戰。

防災避難包內的物品和藥品應定期檢查和充電備用。圖／486團購提供