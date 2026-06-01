快訊

周董愛店「老街文化阿給」重新開幕才1天 突宣布暫停營業原因曝光

劉德華60歲妻狀態曝光！朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

美國對台政策不變？美防長避談台灣後鬆口：唯一改變是「說話方式」

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風季來臨防災先準備 達人提醒「這5樣」比囤泡麵更重要

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
防災收音機可為手機或3C產品進行緊急充電。圖／486團購提供
防災收音機可為手機或3C產品進行緊急充電。圖／486團購提供

隨著6月正式進入颱風旺季，近期台灣周邊海域熱帶系統蠢蠢欲動，讓不少民眾已開始檢查家中防災物資、提前做好防颱準備。面對近年愈發頻繁的極端氣候事件，家事達人486呼籲，防災工作不應等到海上或陸上颱風警報發布後才倉促進行，而是平時就應養成定期檢查與補充防災物資的習慣。

486表示，許多人提到防颱，第一時間想到的往往是泡麵、罐頭及飲用水等糧食儲備，但實際上每逢強颱侵襲，停電往往才是最直接影響民眾生活的問題。當家中照明設備失去作用、手機無法充電，甚至網路與通訊中斷時，不僅造成生活不便，也容易增加焦慮感。

因此，他建議民眾可先盤點家中的防災設備，確認是否備有手電筒、充電式照明設備、充電風扇、防災收音機及行動電源等基本用品。其中，防災收音機即使在網路中斷的情況下，仍可持續接收政府發布的最新災害資訊；充電風扇則能在停電期間維持基本空氣流通，提升居家舒適度。

除了停電應變設備外，避難包內容也不容忽視。486建議，民眾可準備保存期限較長且方便攜帶的營養棒、乾糧等簡易糧食，同時備妥足量飲用水、個人常備藥品及重要證件影本，以因應突發狀況。若家中有長者、幼童或寵物，也應依據實際需求增添專屬用品，確保緊急時刻能獲得妥善照顧。

他進一步指出，防災最重要的觀念在於「平時準備」。除了備齊物資外，也應定期檢查食品與藥品的保存期限，以及行動電源、照明設備和充電風扇等用品是否維持正常功能，避免真正遇到停電或災害時才發現設備無法使用。

為協助民眾一次備齊相關用品，486團購也建置「停電／防颱對策」專區，集結防災收音機、手電筒、充電照明設備、充電風扇、滅火器及行動電源等多項防災商品，希望協助民眾在颱風季來臨前完成整備，以更從容的態度面對可能到來的風雨挑戰。

防災避難包內的物品和藥品應定期檢查和充電備用。圖／486團購提供
防災避難包內的物品和藥品應定期檢查和充電備用。圖／486團購提供

避免颱風天停電造成不便，建議將充電式照明、風扇、行動電源、防災收音機納入防災準備。圖／486團購提供
避免颱風天停電造成不便，建議將充電式照明、風扇、行動電源、防災收音機納入防災準備。圖／486團購提供

停電 颱風 避難包

延伸閱讀

桃園市表揚績優防災社區與企業 攜手迎戰梅雨及颱風季節

颱風薔蜜直逼沖繩奄美 氣象廳警告強風恐吹倒電線桿

桃市消防局「四大專家」闖進國小 五權學童嗨玩防災遊樂園

桃園工地新制6月上路 導入智慧監測強化行人安全

相關新聞

梅雨滯留鋒要來了！吳德榮：周五起逐步進入典型梅雨旺盛期

典型梅雨要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日中颱薔蜜外圍的東北風帶進少量水氣，迎風面北部及東北部轉偶有局部短暫雨，午後山區亦有局部短暫降雨的機率；北台轉涼。明日水氣減少，氣溫升，各地白天晴熱，午後山區偶有零星降雨的機率。

賣種苗沒登記最高罰30萬 植物圈炸鍋「罰得比毒駕還重」

「植物品種及種苗法」上路近40年，依規定未取得種苗業登記證最高可罰30萬元，近日台中傳出有人未辦理登記販售植物遭裁罰，引起全台植物圈與農業界熱議。近年植物風潮盛行，催生許多兼職的「陽台族賣家」與市集攤商，許多人不知相關規定，如今人人自危。有人質疑法規過時、不切實際，不論規模大小都納管，「賣一棵植物罰得比毒駕還重！」甚至傳出多家原本要參加植物市集的商家臨時取消擺攤，擔心無證被檢舉吃上高額罰單。

從早上延誤到晚上…香港快運飛機機械故障將起飛 旅客怒轟地勤

香港快運台中飛香港班機，原定今天上午10時25分起飛到香港，因機械故障延誤起飛，預定今晚8時40分起飛，有旅客不滿久候怒責地勤人員，民眾認為不該對地勤發怒。

食物版瘦瘦針找到了？ 日研究證實：「凍豆腐」能抗高脂肥胖

近期俗稱「瘦瘦針」的注射型GLP-1受體促進劑在台灣引發熱烈討論，但你知道透過日常飲食，也能讓身體自然分泌GLP-1嗎？日本信州大學最新研究證實，日式凍豆腐（高野豆腐）中富含的「抗性蛋白質」，能透過腸道菌的代謝路徑，自然刺激人體分泌GLP-1，進而達到促進脂肪分解燃燒、抑制肥胖的效果，堪稱是「食物版的瘦瘦針」。

PM2.5超標還跑步超傷腎！ 醫盤點「運動5大禁忌」 喝錯飲料恐發炎

近年來健身與戶外運動風氣盛行，卻有不少平時看似健康的年輕人，突然因「急性腎衰竭」被送進急診。對此，知名腎臟科醫師洪永祥發出警告，點出民眾常犯的「5大致命運動地雷」，提醒大眾別為了追求健康，反而把腎臟推向衰竭的險境。

開冷氣消暑當心耳鳴！營養師揭夏日「3大壞習慣」 喝冰水也中鏢

炎炎夏日，許多人從戶外高溫走進冷氣房的瞬間，耳朵會突然出現「嗡嗡嗡」的耳鳴聲。對此，營養師陳珮淳指出，這種情況其實是身體發出的抗議警訊，主要與室內外「溫差過大」導致身體調節與循環負荷過重有著密切關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。