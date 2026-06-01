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賣種苗沒登記最高罰30萬 植物圈炸鍋「罰得比毒駕還重」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
近年植物風潮盛行，催生許多兼職的「陽台族賣家」與市集攤商，有餐飲店家看中這股風潮，在店門口販售兼售各類種苗。記者陳雅玲／攝影
近年植物風潮盛行，催生許多兼職的「陽台族賣家」與市集攤商，有餐飲店家看中這股風潮，在店門口販售兼售各類種苗。記者陳雅玲／攝影

植物品種及種苗法」上路近40年，依規定未取得種苗業登記證最高可罰30萬元，近日台中傳出有人未辦理登記販售植物遭裁罰，引起全台植物圈與農業界熱議。近年植物風潮盛行，催生許多兼職的「陽台族賣家」與市集攤商，許多人不知相關規定，如今人人自危。有人質疑法規過時、不切實際，不論規模大小都納管，「賣一棵植物罰得比毒駕還重！」甚至傳出多家原本要參加植物市集的商家臨時取消擺攤，擔心無證被檢舉吃上高額罰單。

植物品種及種苗法民國77年12月5日公布施行，無論個人或業者販售可供繁殖或栽培用的菜苗、花苗或樹苗等苗木，均須申請取得「種苗業登記證」，違者可處6萬元至30萬元罰鍰；此外，販售時若未落實標示業者名稱、品種、產地、種子發芽率、嫁接苗木的接穗及砧木品種等資訊，也可處2萬元至10萬元罰鍰。

近年網路交易與植物社群興起，衍生出許多植物玩家兼職販賣種苗，要不要申請種苗證立刻引起討論，「毒駕罰3到12萬，無照賣種苗卻罰6到30萬？賣種苗是什麼作奸犯科的事嗎？」在各大植物、農業網路社團中，網友紛紛砲轟「擾人政府，賣一棵也要證」、「阿公阿嬤賣自己播種的菜苗也要申請嗎？」

雲林縣政府過去一年僅10多人申請種苗業登記，現在「單日就超過10人」申請。上月底的全國青農座談會上，農民當面向農業部長陳駿季提問，無論規模大小或兼賣是否都要申請？農業部給出答案，「只要有買賣，都要申請。」

憂心被檢舉吃上罰單，部分賣家選擇先申請再說，但各縣市執行標準並不一致。部分縣市允許自然人申請，但彰化、南投及台北等地則要求同步辦理商業登記。對兼職賣家而言，一旦成為商號負責人，未來若遭正職公司資遣，恐因具有負責人身分而無法申請失業給付。

「大家原本只是分享興趣、賣幾棵植物貼補肥料錢，現在卻突然變成營業人。」一名兼職植物賣家表示，就連玩家彼此交流「植物」也被認定為銷售行為，許多人已開始討論停止販售，甚至喊出退出植物圈。

也有人質疑，若依嚴格字面解釋，長輩在路邊賣蒜種、甚至一般人賣紅豆與綠豆，只要涉及供繁殖栽培用，是否全部都要納管？中間存在太多模糊空間。

面對爭議持續延燒，農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠表示，「這條法規早在民國77年就公布施行，並非新法。」農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠解釋，立法初衷是為了健全種苗市場、保障消費者權益，建立產品追溯制度，並保護育種者的智慧財產權。截至上月底，全國已核發6700多張登記證。

他也坦言，近年產業型態已出現明顯變化，過去以專業育苗業者為主，如今則增加大量小型玩家與兼職賣家，相關認定標準確實有重新檢討空間。未來將邀集地方政府與相關單位研議，重新檢視哪些對象應納入種苗法管理範圍，包括專業育苗、零星交易、網路販售等不同情況，並建立一致執法標準，避免各地解釋不一造成爭議。

植物品種及種苗法於民國77年12月5日公布施行，無論個人或業者販售可供繁殖或栽培用的菜苗、花苗或樹苗等苗木，均須申請取得「種苗業登記證」。記者陳雅玲／攝影
植物品種及種苗法於民國77年12月5日公布施行，無論個人或業者販售可供繁殖或栽培用的菜苗、花苗或樹苗等苗木，均須申請取得「種苗業登記證」。記者陳雅玲／攝影

植物品種及種苗法於民國77年12月5日公布施行，無論個人或業者販售可供繁殖或栽培用的菜苗、花苗或樹苗等苗木，均須申請取得「種苗業登記證」。記者陳雅玲／攝影
植物品種及種苗法於民國77年12月5日公布施行，無論個人或業者販售可供繁殖或栽培用的菜苗、花苗或樹苗等苗木，均須申請取得「種苗業登記證」。記者陳雅玲／攝影

植物品種及種苗法於民國77年12月5日公布施行，無論個人或業者販售可供繁殖或栽培用的菜苗、花苗或樹苗等苗木，均須申請取得「種苗業登記證」。記者陳雅玲／攝影
植物品種及種苗法於民國77年12月5日公布施行，無論個人或業者販售可供繁殖或栽培用的菜苗、花苗或樹苗等苗木，均須申請取得「種苗業登記證」。記者陳雅玲／攝影

近年植物風潮盛行，催生許多兼職的「陽台族賣家」與市集攤商，有餐飲店家看中這股風潮，在店門口販售兼售各類種苗。記者陳雅玲／攝影
近年植物風潮盛行，催生許多兼職的「陽台族賣家」與市集攤商，有餐飲店家看中這股風潮，在店門口販售兼售各類種苗。記者陳雅玲／攝影

台中 植物 農糧署 賣家

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