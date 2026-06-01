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男子半夜像中邪！神經性低血糖發作 急診注射高濃度葡萄糖救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛福部豐原醫院急診室主任王者仁表示，患者到院出現「神經性低血糖」，當腦部缺乏葡萄糖供應時，會導致認知混亂、幻覺甚至攻擊性行為，圖非當事人。圖／豐原醫院提供
衛福部豐原醫院急診室主任王者仁表示，患者到院出現「神經性低血糖」，當腦部缺乏葡萄糖供應時，會導致認知混亂、幻覺甚至攻擊性行為，圖非當事人。圖／豐原醫院提供

一名70歲男子日前半夜突然語無倫次、無法辨識家人，被送到衛福部豐原醫院急診，急診室主任王者仁指出，此類表現臨床上常被誤認為精神異常或外界俗稱的中邪，實際上可能是致命的代謝異常。患者到院時出現冒冷汗、躁動、心跳加快、意識混亂，血糖值僅45mg/dL，醫療團隊給予高濃度葡萄糖靜脈注射，患者於數分鐘內迅速恢復意識，原本的異常行為完全消失。

急診室主任王者仁說明，很多人看到這種行為會以為是精神問題，第一件事應該是先驗血糖，臨床上此類症狀屬於「神經性低血糖」，當腦部缺乏葡萄糖供應時，會導致認知混亂、幻覺甚至攻擊性行為。

王者仁表示，嚴重低血糖常伴隨冷汗、手抖、心悸等自律神經症狀，導致患者出現性格大變、幻覺、胡言亂語甚至暴力傾向，臨床表現與精神疾病或民間所說的中邪極為相似，好發於糖尿病患者、長者、營養不良或飲酒族群，若未及時處理，可能進一步惡化為昏迷，甚至造成不可逆的腦部損傷。

他強調，發生這類急症，若患者意識尚清醒，應立即給予含糖飲料或方糖補給；若患者已出現意識不清、吞嚥困難的情況，則禁止強行灌入食物或水，以免引發嚴重的吸入性肺炎，應立即就醫。

血糖 認知失調 精神疾病

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