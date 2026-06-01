最高罰300萬！北市今起高溫專案稽查....營造、舉牌、外送列高危險群

強化戶外作業熱危害預防，北市6月1日起至9月30日啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查專案」，鎖定高風險行業加強查核及宣導，要求雇主確實落實相關防暑措施，確保勞工即使在高氣溫條件下，工作安全與健康仍需獲維護。

近年受極端氣候影響，夏季高溫屢創新高，白天氣溫經常飆升至35度以上，使長時間從事戶外工作的勞工面臨愈來愈嚴峻的熱環境風險。營造工地、外送物流、吊籠高空作業，以及道路維護、舉牌、園藝等工作，多半必須在烈日下持續作業，是熱疾病的高風險作業族群，勞工若缺乏適當防護，恐因熱中暑等職業災害危及健康與生命安全。

勞動局長王秋冬表示，事業單位要優先從源頭減少熱源及環境工程控制做起，降低勞工熱暴露風險；具體作法包括調整作業時間與人力配置、盡量避開高氣溫時段，於現場設置遮陽棚、遮陽網及通風降溫設備，提供就近陰涼休息場所與充足飲水，並落實熱適應安排、健康管理與教育宣導等措施，讓戶外工作者在安全有保障的環境中執行作業。

王秋冬表示，戶外作業熱危害預防有幾項要領務必記牢：第一，要「喝水」，雇主應提供足量可即時飲用的飲水或含電解質飲品，提醒勞工少量多次補充，避免等口渴才喝；第二，要「降溫」，妥善規劃作業排程與人力輪替，並加強現場遮陽、通風及降溫設備，讓工作環境先「退燒」；第三，要「休息」，在作業處所附近設置安全、陰涼且通風的休息區，安排適當休息頻率，並注意中高齡及慢性病勞工的身體狀況。

他也強調，作業環境改善及作業管理措施已具體落實的基礎上，雇主可再提供遮陽帽、吸濕排汗衣物、降溫背心等個人防護裝備作為補充防護，但絕不能以個人裝備來取代源頭減少熱源與環境工程控制，雇主應把「讓現場不要這麼熱」當成首要責任。

勞動檢查處處長何洪丞表示，事業單位應參照勞動部於去年6月修訂的「高氣溫作業熱危害預防指引（第三版）」，並善加運用「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」，可即時查看氣象數據、掌握熱指數及風險等級，讓第一線主管與勞工及時應對。

何洪丞特別提醒，使用機車、自行車等交通工具從事外送作業，或屬於舉牌等臨時性戶外作業型態的勞工，同樣面臨高氣溫下長時間暴曬的風險，除依前開措施辦理外，亦可視天候狀況及作業情形，妥善使用濕毛巾、隨身型風扇等個人防護用品，並可透過「北市行動防災APP」中的涼適地圖即時查詢鄰近避暑場所，利用對外開放的政府機關、圖書館等作為短暫休息與補充水分的據點。

何強調，勞工在高氣溫環境中作業，一旦出現頭暈、噁心、心悸、肌肉痙攣或意識不清等不適症狀，應立即停止作業並儘速就醫；若雇主未落實相關防護措施，依照7月1日新上路的「職業安全衛生法」規定，恐面臨新台幣5萬至300萬元罰鍰處分。期許各事業單位在高氣溫期間更加提高警覺、確實落實安全管理，讓每一位工作者都能安心投入工作、健康平安返家。