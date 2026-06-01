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把握好天氣 賈新興：低壓帶+偏強西南季風 5日起雨恐連下10天

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
賈新興指出，5日到14日開起降雨模式，各地降雨明顯增加。本報資料照片
賈新興指出，5日到14日開起降雨模式，各地降雨明顯增加。本報資料照片

把握好天氣，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，再晴3天，就可能要連下10天雨了，因為4日到14日整體大環境南海北部都是偏西南風，2日到4日高溫炎熱，但5日到14日開起降雨模式，各地降雨明顯增加。

此外，賈新興說，觀察6月2日至6月3日左右，熱帶系統在南海海面上生成的機率，成颱機率約1-4成，但生成後會帶來西南風；另外需持續觀察6月5日至14日，有受低壓帶及偏強西南季風影響的機率，天氣轉趨不穩定，本波最關鍵節點，需密切追蹤。

最近天氣，賈新興指出，2日午後竹苗以南山區及宜花東有零星短暫雨。3日台中至高雄沿海有零星短暫雨，午後各地山區、北北基宜和中彰有零星短暫雨。4日台中以南及宜花東有零星短暫雨，午後台中以南及宜花東轉有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。5日至6日受低壓帶影響 ，其中5日各地有零星短暫雨，午後各轉有局部雨。

賈新興指出，6日新竹以北及宜蘭有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。 其中3日至5日台東有局部火燒風發生的機率。 7日北北基宜花東和高屏有零星短暫雨，午後花東有局部短暫陣雨，台中以南山區亦有零星短暫雨。8日台東有局部短暫雨，8日午後至10日受季風低壓帶偏西南風影響，其中8日午後，台中以南及宜花東有局部短暫陣雨。9日，彰化以南有局部雨，午後至10日各地有局部陣雨或雷雨發生的機率。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

YouTube 南海 賈新興

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