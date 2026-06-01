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中颱薔蜜北上零星外圍環流移入 粉專：北部偶有短暫陣雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今天受颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。本報資料照片
今天受颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有不定時局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。本報資料照片

今北部下雨機率高，需攜帶雨具備用。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，中颱薔蜜持續北上，零星外圍環流移入，預計下午至深夜間通過日本那霸。台灣受外圍環流影響，偏北風持續吹拂，沿海空曠地區留意較強陣風。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，北部偶有短暫陣雨，但雨勢不明顯。中南部、宜花東：位於背風側，維持晴到多雲。北部、東半部及恆春沿海易有長浪發生。呼籲民眾勿靠近海邊觀浪，以策安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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