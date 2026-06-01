中颱薔蜜北上零星外圍環流移入 粉專：北部偶有短暫陣雨

典型梅雨要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日中颱薔蜜外圍的東北風帶進少量水氣，迎風面北部及東北部轉偶有局部短暫雨，午後山區亦有局部短暫降雨的機率；北台轉涼。明日水氣減少，氣溫升，各地白天晴熱，午後山區偶有零星降雨的機率。

2026-06-01 07:25