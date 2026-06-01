梅雨滯留鋒要來了！吳德榮：周五起逐步進入典型梅雨旺盛期

典型梅雨要來了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日中颱薔蜜外圍的東北風帶進少量水氣，迎風面北部及東北部轉偶有局部短暫雨，午後山區亦有局部短暫降雨的機率；北台轉涼。明日水氣減少，氣溫升，各地白天晴熱，午後山區偶有零星降雨的機率。

今日各地區氣溫如下：北部21至30度、中部21至35度、南部22至36度及東部19至35度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周三、四「薔蜜」已遠離，西南季風進入南海，台灣白天晴熱，大氣趨不穩定；周三山區午後有對流發展，周四山區午後的對流、擴展至部分平地。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，周五至下周三(5至10日)「梅雨季」第5波鋒面(滯留鋒)與西南季風配合的型態，將逐漸醞釀成形，大氣很不穩定，易有「中小尺度系統」在其附近被激發，帶來的雨勢更強，時間也不限於午後，逐步進入典型的「梅雨旺盛期」。但為期末模擬，應持續觀察各國模式的調整。

吳德榮指出， 最新(1日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，第6號中颱「薔蜜」，向北轉北北東再轉向東北移動，今(1)日掃過琉球群島，明日、周三(2、3日)依序侵襲日本九州、四國及本州南部。最新(31日20時)歐洲(ECMWF)模式、系集路徑模擬圖亦顯示類似的預測。有相關行程、應特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。