「謝謝大家收看」 台中最後四場演出

由于子育、郭子乾與王偉忠等人攜手主演的舞台劇「謝謝大家收看」，六月廿六日起將在台中中山堂連續演出三天，廿八日正式封箱、以後再也看不到這齣戲。王偉忠覺得戲如人生，每個階段有每個階段的使命，他很感謝這齣戲能夠引發這麼多觀眾的共鳴與回響，有人笑出眼淚、有人感動流淚，在這最後四場演出，邀請從北到南的觀眾們都來看戲，一同畫下圓滿的句點，買高鐵票也值得！「謝謝大家收看」由金星文創、聯合數位文創製作。

「謝謝大家收看」描寫南部孩子「王忠偉」帶著全家積蓄與夢想、上台北勇闖電視圈的歷程。看起來是一個人的故事，其實也是一整個世代的故事。購票請洽udn售票網。