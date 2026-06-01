「讀者」6月號 剖析李昌鈺的成功

「讓不可能成為可能」，李昌鈺已逝，但他的故事一直流傳。一生中影響他最大的兩位女人，一位是媽媽、一位是妻子；他的冷靜、細膩與信心、毅力都源自於這兩位女人。七十六歲那年爬長白山，當所有人都因狂風暴雨放棄時，他堅毅前行，最終是同行中唯一看到陽光照射天池的人。

「老廢物式的管理之道」，作者從紅樓夢「老廢物」賈母做人處世能力發現，她才是最符合現代的頂級管理者。她做到了老子說的「下知有之」，就是員工知道有領導這個人存在就行了。

「難相處的人讓你老得更快」，美國的研究發現，人際關係差會導致長期的社會壓力，會導致免疫系統功能變化、慢性炎症水準升高以及代謝紊亂等，而這些因素都被認為與衰老過程及多種慢性疾病風險密切相關。

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