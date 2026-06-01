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診所合理門診量 健保署：每季檢討、必要時暫停

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

衛福部預告調整基層診所合理門診量，非山地、離島地區診所每月合理門診量天數，從現行廿五天，調整至廿二天，合理門診量由每天卅人次提高至卅五人次，最快七月一日上路。衛福部健保署長陳亮妤表示，將每三個月檢討一次，如影響民眾就醫權益，將暫停此措施。

衛福部長石崇良昨出席「台灣病友聯盟十周年感恩餐會」時表示，目前基層診所周六開診率八成，周日僅為一成五至二成，醫師公會全聯會去年提出合理門診量，縮減診所門診量，確實令人擔心，希望上路後，不會影響民眾就醫權益，造成急診壅塞。

醫改會執行長林雅惠同表憂心，認為部分診所假日看診比率將更低，民眾假日求診更加困難。

對此，健保署長陳亮妤表示，新制上路後，基層診所周六開診率確實可能下降，目前已與醫師公會全聯會訂定「周六急診人次」及「西醫基層周六看診率」等兩大監測指標，若開診率下降，將由全聯會協助媒合診所，不影響民眾就醫權益。

陳亮妤強調，將密切監測指標，每三個月檢討一次，若基層診所假日開診率明顯下降，影響病人就醫權益，造成急診壅塞，將暫停合理門診量。

為緩解急診壅塞，衛福部一一四年試辦「周日及國定假日輕急症中心」（ＵＣＣ），如今上路逾一年半，因應合理門診量新制，一併進行檢討。石崇良說，ＵＣＣ等急診分流制度，考量病人就醫權益，兼顧基層醫護人員工作負荷，預計ＵＣＣ據點將擴大至偏遠地區。

目前ＵＣＣ於六都都會區設立十三處，衛福部研議，若某地區基層診所醫師人數不足或假日開診率偏低，即考慮設置ＵＣＣ支援，讓醫師周六、日輪班照顧患者。石崇良強調，「ＵＣＣ不會退場」，未來將於哪些地點增設據點，會與醫師公會全聯會、各地衛生局協調，最快於六月舉行會議。

衛福部 石崇良 健保署

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