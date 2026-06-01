健康主題館／代謝症候群無聲傷身 有逆轉黃金期

拿到健檢報告，看到身體質量指數（BMI）超標、三高亮紅字，你是否還會想「只是中年發福」，之後再處理就好？新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風提醒，肥胖不只是外觀問題，過多脂肪會持續釋放有害物質，讓身體長期處於慢性發炎狀態，增加高血壓、糖尿病、高血脂與脂肪肝等風險，嚴重時甚至可能引發心肌梗塞或中風。

洪惠風指出，當肥胖合併血糖、血脂、血壓異常時，往往就是俗稱的「代謝症候群」。它最可怕的地方在於，初期通常沒有明顯症狀，血管卻可能早已悄悄受損。他形容，血管內一旦堆積不穩定斑塊，碰上情緒劇烈起伏或過度勞累，就像土石流瞬間爆發，可能立刻引發心肌梗塞或中風。

內臟脂肪 血管土石流源頭

「肥胖會讓血管天天都像在颱風天。」洪惠風解釋，心肌梗塞如同「土石流」，而動脈硬化則是「水土保持變差的山壁」。代謝症候群患者的內臟脂肪正是災難的源頭，脂肪細胞分泌的化學物質，會讓全身長期處於慢性發炎狀態，不僅加速動脈硬化，且誘發急性發炎反應，讓血管內的斑塊破裂，造成心肌梗塞。

洪惠風表示，門診中常見50至60歲的心臟病患者，同時有體重過重、三高問題，甚至裝了心臟支架，就算吃了3、4種藥，控制效果仍不理想。更棘手的是，部分患者合併嚴重脂肪肝，肝指數飆到100多（正常值＜40U/L），讓醫師不敢再加重降膽固醇藥物劑量，擔心傷肝，也讓低密度脂蛋白膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）遲遲無法達標。

洪惠風表示，這也顯示治療不能只是「多加一顆藥」，而是要回頭處理肥胖、代謝失衡與慢性發炎的根本問題。

過去僅靠飲食控制與運動，往往難以長期改善；隨著GLP‑1藥物出現，治療觀念也隨之轉變，GLP‑1不應只被當成「瘦瘦針」，它更重要的作用是「抗發炎」與「器官保護」。

GLP‑1減重 抗發炎護器官

目前台灣已有兩種可用於輔助減重的GLP‑1藥物，整體減重效果相近。其中一款藥物與人體天然GLP-1的結構相似度高達94%，代表它和身體原本的機制非常接近，能更穩定發揮作用。不只可以幫助控制體重，還有助減少肥胖引起的慢性發炎，進一步保護心臟、血管與肝臟。

研究也發現，使用GLP‑1類藥物減重時，減掉的重量中超過8成（84%）來自脂肪，同時能保留較多肌肉量，讓減重不只是瘦得下來，也瘦得更健康。此外，這款藥物也已取得心血管疾病及代謝性脂肪肝炎適應症，代表它不只是幫助體重下降，還有機會進一步降低肥胖對身體帶來的傷害。

減重5-10% 逆轉代謝紅字

「現在就是介入的黃金時機。」洪惠風提醒，代謝症候群初期多無症狀，但器官還沒出現不可逆傷害，只要減去目前體重的5%至10%，就有機會讓血糖與三酸甘油酯回到正常範圍。

「應將代謝症候群視為需長期管理的慢性病，正視肥胖本身就是一種疾病。」洪惠風強調，透過生活型態調整，必要時搭配GLP‑1藥物輔助，並配合高蛋白飲食與阻力訓練，才能在保留肌肉的同時穩定減重，真正降低心肌梗塞與中風的風險。