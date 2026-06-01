健康你我他／記憶遊戲引導 陪媽媽面對失智

近90歲的媽媽，近年常出現時空錯亂情形，有時還會不認得我們。姊姊認為媽媽可能有失智傾向，想帶她去看診。但媽媽一聽到「失智」兩字便十分反感，總說自己頭腦很清楚，甚至氣憤地說：「誰要帶我去看醫師，我就跟誰輸贏！」因此，我們不敢貿然提起就醫的事。

後來我靈機一動，用「玩遊戲」方式，慢慢卸下媽媽的防備心。我對媽媽說：「我們來玩記憶力大考驗好不好？」果然「老人囡仔性」，她一聽到要玩遊戲，眼睛立刻亮了起來，還問我要怎麼玩。

於是我說出幾個彼此毫無關聯的詞語，請她複述一次，並告知等一下會考她。媽媽一向好強，深怕記不起來，便很認真地反覆默念那些詞語。然而，過了一會兒再問她時，她已忘得差不多了，但她不甘心，還要「再來一次」，幾輪下來後，我藉機對她說：「其實去醫院看診，醫師也是陪妳玩這種記憶遊戲。」

聽到「看醫師」，媽媽仍露出戒心，但已不像先前那樣排斥了。後來在我們輪番安撫、勸說下，她終於願意到醫院接受檢查。

如今媽媽已被診斷為中度失智。雖然結果令人不捨，但至少我們能及早陪伴與照顧。我們陪她聊天，也常帶她外出吃美食，每次看到她吃得開心、笑得像孩子一樣，我們多麼盼望她的記憶，能停留得久一些，失智的腳步，也能慢一些。