健康名人堂／當失智來敲門 如何修復家庭關係

在任何疑似失智症的事件中，我首先感受到的，往往是家人對長者的關心。家人可能真心希望保護他，包括名聲、權益、資源與安全，也希望為他保留體面與尊嚴。這份心意多半出於愛，也出於長年共同生活後的責任感。我長期照顧失智家庭，必須說：家人真的辛苦了。

但失智症之困難，正因它不只是醫療問題。在數十年的臨床工作中，我深深看見失智症帶來最大的挑戰，不只是記憶的退化，而是關係的撕裂。

不只記憶退化 誤解更易凸顯

失智症是「關係的疾病」，不只改變個人與自己的關係；也改變他與家人的關係，使原本熟悉的互動變得陌生、緊張，甚至充滿誤解。更困難的是，也常造成家人間的誤解與破裂。

當一個家庭懷疑長者可能認知退化，家人間出現不同立場，疾病不只發生在腦中，也發生在家庭關係。我們常遺憾地看見，因為關係中早已存在裂痕，使過去一些原本不為人知、或不應被放大檢視的生命經歷，被拿出來公開討論。這對當事家人，恐怕也是很大的傷痛。

失智症帶來的不只是醫療問題，而是讓家人重新面對長年累積的情感帳、責任帳與信任帳。以前或許還能體諒包容、還能暫時放下的事情，此刻未必有同樣的彈性與餘裕。此時，社會輿論如果只是獵奇、指責或揣測，無疑讓傷口更深。

外界看到的往往只是片段：一則聲明、一段影片、一個法院程序、一句家人之間的話。這些片段背後，可能是多年來說不清的愛、怨、擔心、責任與無力。對失智家庭，真正困難的不是「誰對誰錯」，而是如何在破裂的關係中，盡可能保護每一個人的尊嚴。

這凸顯「失智症基本法」的重要，家人希望保護當事者，為他守住權益、資源、名聲與安全時，失智者可能感受到權利被剝奪、聲音被取代，甚至覺得不再被當成一個完整的人。這正是失智症照護中最困難、也最需要社會共同面對的倫理張力：我們如何在保護與尊重之間取得平衡？

保護與控制 需制度來平衡

失智症不是單一家庭就能承擔，也不是靠醫療診斷就能解決，需要法律、醫療、社福、倫理、心理、長照、社區與公共政策共同介入。尤其家人想要保護，當事人卻可能覺得被控制；家人擔心風險，當事人卻渴望保有選擇與發言的權利。這些不是是非題，而是需要制度支持、專業協助與社會理解的深層議題。

失智症基本法的意義不應停留在服務資源的增加，應建立以失智者的尊嚴、權利保障為基礎的共生社會制度。它必須幫助回答：誰可以代表失智者？如何確認他的真實意願？何時需要協助決策？何時又應尊重他自己仍能做出的決定？當家人、照顧者、醫師、律師、社工、法院與公共機構意見不同，如何讓失智者的聲音不被淹沒？

成熟的社會，不能把失智症當成羞辱語，也不能把高齡者的脆弱拿來消費。面對公共人物，我們可以關心公共利益，也可以討論法律程序與組織治理，但我們更應守住人的尊嚴。人的價值不因記憶改變而消失；家人的愛，也不應以保護之名取代當事人的聲音。

理解失智症，不只是理解一種疾病，更是理解人在脆弱中仍然應該被尊重、被聽見、被好好對待，更是一個了解「人之所以為人」的學問。

（作者徐文俊為台灣失智症協會理事長、瑞智社福基金會董事長、林口長庚失智症中心主治醫師）