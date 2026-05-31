預防高溫熱危害 北市6月1日起勞檢至少400家事業單位

因應高溫來襲，台北市勞動局今天表示，6月1日起將展開「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查專案」，預計至少查核400家事業單位；114年查640家，最後有1家營造業遭罰6萬元。

近日白天出現攝氏35度以上高溫，台北市勞動局勞檢處宣布，為強化戶外作業熱危害預防，6月1日起至9月30日將啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查專案」，包含營造工地、外送物流、吊籠高空作業，及道路維護、舉牌、園藝等行業勞工，是熱疾病高風險作業族群。

勞檢處主秘康水順告訴中央社記者，今年度專案檢查預計查核至少400家；114年度查核640家，對其中違規583家複查，最後對1家從事幼兒園戶外平台及地板整修工程的營造業開罰新台幣6萬元，因其從事戶外整修的勞工發生橫紋肌溶解症，其餘違規內容因是首次，則採通知改善處理。

勞動部曾表示，國內營造業職業災害率是各業最高。康水順說，114年度營造工地查核違規多為首次違反職業安全衛生設施規則第324條之6所規定的內容，通知改善後已改正。

康水順表示，事業單位若有違反職業安全設施規則第324條之6的違規樣態，據母法職業安全衛生法第6條第2項規定，因熱危害預防未落實致勞工發生職業病或相關疾病，將依同法第43條相關規定開罰3萬至30萬元；但立法院修正通過的職業安全衛生法預計7月1日上路，屆時罰鍰將增為5萬到300萬元。

勞動局長王秋冬提醒，戶外作業熱危害預防務必牢記要「喝水」、要「降溫」、要「休息」三重點。

勞檢處處長何洪丞補充，事業單位應參照勞動部於114年6月修訂的「高氣溫作業熱危害預防指引（第三版）」，並善用「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」，即時查看氣象數據、掌握熱指數及風險等級，讓第一線主管與勞工及時應對。