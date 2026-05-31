從早上延誤到晚上…香港快運飛機機械故障將起飛 旅客怒轟地勤

中颱「薔蜜」明天最接近台灣，且有增強趨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，受到薔蜜颱風外圍環流影響，明天起北東有明顯降雨，周二至周四颱風遠離並移動到至日本九州、四國，各地天氣轉為穩定，但午後仍要慎防雷陣雨，周五至周日受到低壓帶影響，各地再轉為有雨的天氣。

2026-05-31 18:38