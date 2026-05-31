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從早上延誤到晚上…香港快運飛機機械故障將起飛 旅客怒轟地勤
香港快運台中飛香港班機，原定今天上午10時25分起飛到香港，因機械故障延誤起飛，預定今晚8時40分起飛，有旅客不滿久候怒責地勤人員，民眾認為不該對地勤發怒。
台中航空站主任張瑞澍表示，香港快運上午班機因機械故障，預計延到今晚8時40分起飛往香港，台中機場只有該班機延誤。
民眾上網抱怨，該班機原定上午10時25分起飛，直接大延誤，原本說下午可以順利起飛，後來改稱今晚8時40分才飛，一名男旅客對地勤人員大罵，影片PO網後，多位網友說飛機機械故障和地勤人員無關，不該對他們發怒。
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