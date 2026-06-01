有「遠見」者得「天下」－回想高希均教授撰寫「白吃的午餐」

一九七七年四月間，我在當時的媒體上，看到兩篇署名「高希均」的文章，字數不多，但觀點新穎，說理動人。經打聽，作者是美國威斯康辛大學的經濟學教授，受當時行政院經建會及台灣大學的邀請回國講學，並向政府提供財經建議。我請他吃飯聊天，當然意在約稿。當時台灣雖不富裕，但「聯合報」請作者下個小館還是不成問題的，高教授卻隨意走進一家快餐店，每人一杯咖啡、一個漢堡，吃得簡單，談得深入。

「白吃的午餐」成流行語

沒過幾天，稿子來了，是評述「當前經濟觀念」的系列文章，篇篇都有與眾不同的觀點。到了第五篇「天下哪有白吃的午餐？」更叫每個人眼睛為之一亮，腦袋像猛然被鑿開了。

那時的台灣，還沒有「國際化」，而當時的蔣經國政府，處處以人民生計為念，譬如公用事業費用絕不准漲價。但高希均教授警告國人，不能靠政府開支票過日子，羊毛一定出在羊身上。他呼籲政府和社會大眾在觀念和行動上要懂得「付出」和「創新」，才能過渡到一個真正有尊嚴的富裕社會。這篇文章直如暮鼓晨鐘，社會大眾都聽進去了，人人都拿這句話當口頭禪。

行文如學者加記者除以二

隨後，他另一宏文〈決策錯誤比貪汙更可怕〉，等於再給政府一記重拳。當時的政府雖被人形容為「專權」，倒是有些容言的雅量，也有改進的勇氣。中華民國能逐漸走向現代化，靠各方面的努力，輿論界是其中的一環；而在媒體上發揮導引作用的學者，高希均教授無疑是先鋒隊中的主力。

我觀察高教授的寫作，發現他具有兩個特質：「遠見」與「遠慮」。「遠見」是理性的，是對國家前途的瞻望；「遠慮」是感性的，是對同胞的關懷。任何人寫文章，都必須是知識加上愛心，文章才能真正動人。他的文章則是學者與記者兩者的中和，是大數加小數除以二，是有內容的「行雲流水」。自一九七七年來，他寫下了四百多萬字，那要多大的恆心。

這幾十年來，高教授始終堅持「讀一流書，做一流人，建一流社會」。他在文章中指出：「影響國家建設的因素，不僅是當前的各種政策，而更在於各種深入人心的理念」。

高教授自覺有責任把經濟知識帶出教室，傳播進步的思想。他與殷允芃、王力行兩位女士，在一九八一年，共同創辦了以討論經濟問題為核心的「天下」雜誌。

五年之後，一九八六年，高教授也許覺得台灣經濟已經站穩了腳步，和王力行小姐又創辦了比較國際觀的「遠見」雜誌。遠見天下文化事業群以各種方法，促進台灣成長，引領台灣前進。

高教授原在美國威斯康辛大學河城校區經濟系任教和擔任系主任，收入很豐厚，可以在美國安居樂業，退休後享受美好人生，但是他放棄在美國的一切，基於一位知識分子的責任感，回到台灣工作，我想原因只有一個：希望台灣變得更好，希望自己有參與貢獻的機會。

從一人到一個時代的見證

做為老友，我欽佩高教授始終是一位懷著「報答」台灣之心的君子，一貫倡導新觀念。他提倡「樂在工作、終身學習」，自己就親自展現這種精神，年屆九旬，壯心未已，仍筆耕不輟。我很高興他終於把平生的故事記錄下來，寫成這本「高希均回憶錄」。

展讀之際，行文依然流露那種熟悉的遠見與遠慮。書中既有一個經濟學者的理性剖析，也有一個台灣知識分子對這塊土地的用心與用情。他寫自己，也寫時代；寫個人的選擇，也寫社會的蛻變。每一頁，都是一個人與一個時代共同走過的見證。

我們讀完，若能對自己的選擇多一點認真，對台灣多一份責任，就是這本回憶錄的價值。我確知，高希均教授的貢獻與影響力，就像他平常形容一本好書一樣：不僅不孤獨，也將不寂寞。

（作者為資深媒體人、聯合報前社長、遠見．天下文化事業群共同創辦人）