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Wellness與Well-being趨勢／告別網紅臉 大家更在意的是「自然感」

聯合報／ 文／江佩君
有「孫仙」稱號的韓星孫藝真認為醫美是自律生活之外的一種防守型輔助。本報資料照片
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曾經，大眾追求的醫美範例是，高挺山根、飽滿蘋果肌、尖下巴錐子臉，於是，社群網絡上不時有網友熱議，哪位明星又「進廠維修」，跟哪些女星撞臉，又或網紅們的長相輪廓越來越像。然而，這套過度追求特定輪廓的審美標準在MZ世代正在快速退燒。取而代之的，是強調個人辨識度、更耐看的「自然感」。

★避免花錢卻成為醫美複製人

在大螢幕或社群上，不時看到某些名人的臉「又進化了」，但也常因「過度醫美」而失去個人原有特色與表情紋理的狀況，讓人心生警惕；而需要動刀的整形手術，也伴隨著較高的風險與難以逆轉的外部成本。「走進來是一個人，走出去變成另一個人」的劇烈改變，也不是大眾普遍想要追求的效果。

專業醫師群不約而同指出，「自然感」已成為現今醫學美容的核心標準。消費者不再希望花費高昂成本卻擁有一張公式化的面容。醫師臧士淵指出：「現在醫美趨勢更傾向於自然感的微調，如何凸顯自己的個人魅力，不是要你長得像其他人。」

這使得醫美市場出現了明顯的轉變，消費者不再追求誇張改變，而是希望「變好，但不要被發現」。臧士淵舉例：「來到診間的求診者，大多數已經清楚知道自己想改善的問題，像是想改善肌膚困擾或是輪廓問題，醫師的角色就是站在專業醫學角度，引導他們評估適合的個人化調理方案。」

★不追求誇張改變五官 更重視輪廓與膚質

「有八成至九成求診者基本需求，都是希望自己的臉部視覺更緊實、更乾淨」臧士淵指出。隨著大眾對醫美觀念的成熟，過度加工的痕跡反而容易失去質感。現今受到青睞的，是肌膚結構維持良好、線條比例協調，且表情依然靈活的原生狀態。

除了輪廓線條的優化，另一個被放大檢視的關鍵是「膚質管理」。趨勢顯示，許多人將重心放在「提升皮膚健康與整體氣色」，而非改變五官形狀。例如透過協助肌膚維持水分平衡、促進修護等方式來改善肌膚彈性與光澤。

從「網紅臉」到追求「原生感」，醫美審美正在進入一個更成熟的階段。它不再只是快速變美的工具，而是一種結合審美、醫學與生活方式的長期管理。更多人追求的醫美關鍵「不是做得多，而是做得剛剛好」。

★進入再生美學與減法美學的時代

同時，「再生美學」的觀念也導入醫美領域。強調啟動自體修復機制、注重由內而外的健康年輕感。這代表醫美已不再只是快速修飾的工具，而是一種結合美學、醫學與生活方式的「長期健康管理（Wellness）」。

過去市場上頻繁且大量使用傳統填充劑的現象已逐漸減少，主要是為避免視覺上的僵硬感。現代趨勢更側重於「啟動自體修護機制」，讓外觀呈現自然順暢的線條。

醫師陳博隆強調，無論是身體健康還是外在狀態，現代人都更傾向於全方位的優化，「生活作息、飲食習慣也是影響調理效果的重要一環。若長期處於熬夜、睡眠品質不佳或壓力過大的狀態，單靠醫療儀器的被動刺激，效果往往會大打折扣。」

★「看起來狀態很好」受歡迎的五類變美需求

1.讓人以為天生好膚質

一個很明顯的現象是，與其改變五官，更多人選擇投資在「膚質」。新型態的養膚觀念著重於皮膚屏障的日常維護，讓肌膚由內而外散發飽水的光澤感。這種不需要層層遮瑕的「原生好皮」，是精緻女性最想投資的隱形資產。

2.擁有清晰的輪廓線

很多時候，讓人顯老的不一定是皺紋，而是模糊的輪廓線。透過非侵入式的深層物理性調理，當側臉的下顎線變得清晰，整個人在視覺上就會立刻顯得俐落、有精神。

3.終於不必強開美顏濾鏡

日常生活中容易面臨的鬆垮或不流暢線條，可以透過定期的容積式加熱保養來協助。當肌膚質地維持在緊實狀態，臉部線條自然順暢，面對鏡頭不再需要強開美顏濾鏡，讓日常社交更輕鬆有自信。

4.職場人追求的高效率養膚

對忙碌的職場人來說，醫美也可以做到高效率的時間管理。強調複合式照護的快速修復，調理後能馬上重返工作崗位、不用遮遮掩掩的高效節奏。

5.保留生動表情的微調

傳統大劑量的局部注射容易導致表情僵硬。新一代的應用觀念是「精準微量調控」，透過放鬆特定過度活躍的肌肉，在保留自然表情的前提下，改善動態紋路與修飾線條，達到去疲勞感的視覺微調效果。

宋慧喬曾談過，醫美不應該是去改變你的本質，而是讓原本的樣子看起來更和諧、更貼近自己。本報資料照片
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韓星金泰希曾分享醫美讓她在忙碌的工作與照顧家庭之間，可以保持最佳狀態。本報資料照片
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63歲的黛咪摩爾曾談過，自己透過勤勞保養、嚴格的防曬、長期的健身與重訓，以及植物性飲食來維持好狀態。（法新社）
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林心如凍齡保養的核心在於醫美與日常保養並重，以及每日規律的運動養成好體態。本報資料照片
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安海瑟薇曾分享，她到40歲以後，學會了轉念，不再盲目追求「非真實的完美」。（法新社）
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51歲的蔡淑臻擁有逆齡的緊緻輪廓線。本報資料照片
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