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「薔蜜」明最接近台灣！北東降雨明顯…未來恐有增強趨勢

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到薔蜜颱風外圍環流影響，明天起北東有明顯降雨。聯合報系資料照
受到薔蜜颱風外圍環流影響，明天起北東有明顯降雨。聯合報系資料照

中颱「薔蜜」明天最接近台灣，且有增強趨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，受到薔蜜颱風外圍環流影響，明天起北東有明顯降雨，周二至周四颱風遠離並移動到至日本九州、四國，各地天氣轉為穩定，但午後仍要慎防雷陣雨，周五至周日受到低壓帶影響，各地再轉為有雨的天氣。

林定宜說，薔蜜颱風今上午8時增強為中颱，下午2時位於鵝鑾鼻東方約720公里海面，朝北北西轉北方向往琉球海面移動，且仍有增強趨勢，未來將朝日本南方海面前進，預估周二影響日本九州及四國，周三接近本州，後續將逐漸減弱。

未來1周降雨趨勢，林定宜指出，明（6月1日）受薔蜜颱風外圍環流影響，環境風場偏北風，北部、東北部有不定時局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

周二（6月2日）颱風逐漸遠離，清晨大台北、基隆北海岸有零星短暫陣雨，白天起轉為偏南風，午後山區有局部短暫雷陣雨。

周三（6月3日）各地大致為多雲到晴的好天氣，清晨受海陸風輻合作用影響，南部沿海有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

周四（6月4日）西南季風進入南海，南部有局部短暫降雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

周五至周日（6月5日至7日）天氣開始又不穩定，受到低壓帶影響，水氣增多，中南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢發生機率。

溫度部分，林定宜表示，明天北部、東半部高溫約28至32度，中南部約33至35度，台南局部高溫甚至上看36度。

另外，林定宜提醒，今、明兩天受颱風影響，桃園至高雄沿海、基隆北海岸、東半部、澎湖、蘭嶼及綠島有強風發生機率，民眾需留意安全。

琉球 日本

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