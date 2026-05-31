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肥胖新指引不再只看BMI 腰圍肌肉量成關鍵指標

中央社／ 台北31日電
台灣肥胖治療指引近期重大改版，導入4大關鍵訊息，包含藥物介入門檻下修、正式將瘦瘦針與內視鏡減重納入治療，更直接點出BMI不再是肥胖唯一考量，腰圍與肌肉量成關鍵指標。圖／AI生成
台灣肥胖治療指引近期重大改版，導入4大關鍵訊息，包含藥物介入門檻下修、正式將瘦瘦針與內視鏡減重納入治療，更直接點出BMI不再是肥胖唯一考量，腰圍與肌肉量成關鍵指標。圖／AI生成

台灣肥胖治療指引近期重大改版，導入4大關鍵訊息，包含藥物介入門檻下修、正式將瘦瘦針與內視鏡減重納入治療，更直接點出BMI不再是肥胖唯一考量，腰圍與肌肉量成關鍵指標。

根據衛生福利部國民健康署最新統計，台灣成人過重及肥胖率已攀升至50.3%，等同每2名成年人中就有1人面臨體重超標危機。面對日益嚴峻健康挑戰，台灣肥胖醫學會正式發布最新版「台灣成人肥胖臨床實證指引」。

台灣肥胖醫學會理事長林文元近日透過新聞稿指出，新版指引強調不再只看身體質量指數（BMI），雖然BMI是公共衛生上廣泛使用且便利的篩檢工具，但無法完整反映個人的健康風險。真正需要關注的，是體內脂肪比例與分布情況，尤其是對健康危害最大的內臟脂肪。

林文元說，新版指引宣告單純依賴BMI監測體重的時代正式結束，轉而採取以「數據驅動」為核心評估模式。臨床診斷不再只看體重計上的數字，而是將腰圍、體脂率、肌肉量及相關共病狀況納入整體判斷，其中腰圍標準為男性大於等於90公分、女性大於等於80公分。

林文元進一步指出，這項轉變有助於辨識BMI正常、但內臟脂肪過高，俗稱「泡芙人」的隱性肥胖族群。透過更完整的體組成分析，醫療團隊可進一步評估脂肪與肌肉比例，提供更精準的治療建議。

新版指引將BMI27合併共病列為醫療介入的重要門檻，林文元提醒，BMI24以上就應提高警覺，及早展開健康管理，過重往往是肥胖的前期階段，若能及早透過飲食調整、規律運動與生活型態改善，有機會避免體重持續上升，降低罹患糖尿病、中風、心血管疾病與洗腎等風險。

隨著GLP-1受體促效劑，也就是俗稱瘦瘦針等藥物備受關注，新版指引正式將藥物納入正規路徑。嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光說，新版指引優化藥物啟動時機，在啟動生活型態管理同時，評估及早合併GLP-1類藥物治療，加速達成代謝指標改善並降低長期心血管風險。

除了瘦瘦針正式納入治療指引，內視鏡胃袖狀整型術 （ESG）也成為建議治療框架，周莒光說明ESG是透過胃鏡進行胃壁縫合，利用縮小胃容量重塑飽足感回饋訊號，研究顯示，個案52週可減輕約13.6%總體重，長期穩定減重率達15%，並非適用於所有族群，須經專業團隊完整評估。

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