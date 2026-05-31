薔妹林嘉珍創辦生殖中心為醫療廣告 北市衛生局今年已罰5萬元

女星薔薔（林嘉凌）妹妹林嘉珍與陸籍同性伴侶阿順結婚，透過海外生殖技術喜迎新生命，但雙方近日疑似鬧翻。林嘉珍創辦的福利寶貝生殖中心遭疑涉嫌違法招攬。台北市衛生局今表示，今年接獲相關通報並調查，已處該違法業者5萬元，近期如接獲新通報則會重啟調查。

福利寶貝官網提到，創辦人林嘉珍因自身生育歷程，更深刻體會在資訊不透明情境下，個人與家庭所承受的心理壓力與不確定感。也介紹是在台灣依法設立、合法營運的生育諮詢品牌，所有服務皆遵循相關法規與專業倫理。

官網指出，福利寶貝以書面合約清楚界定雙方權責，並透過一對一專業諮詢，協助客戶理解捐贈者背景資訊、溝通模式，以及不同國家生育制度與醫療選項的差異。也揭露中國大陸、馬來西亞、泰國、美國、格魯吉亞、吉爾吉斯等各國代孕市場費用價格行情，費用300萬元至650萬元不等。

面對外界質疑，林嘉珍曾在Threads說，因為自己親身經歷過，當她發現海外生殖詐騙太多，一點保障也沒有，所以決定創立福利寶貝，合法註冊，不要讓想要孩子的人再被詐騙。她的出發點是希望民眾能完全了解國際市場試管代孕的價格，避免被不透明的仲介或不實宣傳誤導，也強調如果目前呈現方式有需要調整，她願意依照主管機關建議修改。

台北市衛生局醫事管理科長吳岱穎表示，今年接獲該案相關通報，已啟動調查，根據醫療法第84條「非醫療機構，不得為醫療廣告」，該業者違法，衛生局已依同法第104條處5萬元罰鍰。近期如接獲新通報，將會重啟調查，如查有相關新事證，衛生局依同法第104條開罰5萬元以上、25萬元以下。