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枸杞驗出重金屬…監委要求訂標準源頭控管 食藥署回應了

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
消保協會抽驗30件市售枸杞全數檢出重金屬，監察院請衛福部偕同相關部會確實檢討改進。本報資料照片
消保協會抽驗30件市售枸杞全數檢出重金屬，監察院請衛福部偕同相關部會確實檢討改進。本報資料照片

台灣消費者保護協會去年抽樣市售30件枸杞，結果全數檢出重金屬鎘與鉛，監察委員田秋堇等人今天表示，食藥署應檢討對乾燥枸杞訂定重金屬限量標準，現行相關規範不夠周延，衛福部與農業部需統一源頭管控。

食藥署回應，關於標準數值換算，我國對食品中重金屬之管理原則與聯合國食品標準委員會（Codex）、歐盟等國際管理原則相同，如產品僅經乾燥處理，即應依乾燥率回推適用之限值。衛生機關於實際稽查抽驗乾果時，可要求業者提供產品乾燥率，或自行依常見產品水分含量資料或水分含量檢驗數據進行換算。

另外，關於與中藥之標準差異，食藥署指出，中藥材之服用劑量、頻率及對象皆與食品截然不同，故食品與中藥材之評估及管理原則不同，研訂之標準亦具有差異。食品中如檢出砷及汞等未訂食品中標準之物質，仍得依實際風險評估結果，決定個案管理措施。

監委指出，我國目前僅訂有「鮮果」型態枸杞的重金屬標準（鉛限量0.1、鎘限量0.05 mg/kg），缺乏生鮮枸杞含水量與乾燥倍率的實證資料。關於查驗與稽查，食藥署強調，將持續秉持科學，依風險邊境查驗，以及後市場稽查抽驗，確保民眾食用安全。

重金屬 食藥署 監委 田秋堇 衛福部

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