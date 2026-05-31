病友聯盟10周年倡議病人為中心 石崇良：「健保會」將增正式病友代表

台灣病友聯盟2016年成立，集結免疫疾病、癌症、罕見疾病、慢性病等各領域跨病別的病友團體。今年邁入10周年，10年來透過聯盟力量，穩健推動促進病友參與國家健康照護相關決策，爭取病友團體平等發聲的權利，逐步落實「以病人為中心」的願景。

台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，2016年病友團體多次爭取參與攸關新藥、新醫材是否能納入健保給付的項目及支付標準共同擬定會議後，終於受邀至健保署觀看會議實況轉播，但卻遭遇部分會議代表杯葛流會的震撼衝擊，凸顯當時病友參與面臨的高度阻力。

衛福部長石崇良今出席聯盟10周年感恩餐會表示，與病友團體接觸是於2003年在SARS後，他擔任醫策會副執行長推動病人安全，病人安全絕對不是醫療安全，就是以病人為中心，而真正以病人為中心，是讓病友可以直接參與各項政策制定及政策評估，因為回饋是非常重要的，如果沒有回饋就沒有病人安全。

石崇良說，他擔任健保署長後，親自主持幾次共擬會後發現，會議中有醫院、基層診所等代表，有時聲音不見得一樣，這時病友的聲音就是最重要的，「病友扮演了非常重要的角色」。並於2025年正式將病友團體納入共擬會，成為正式的委員。至於，衛福部健保會應不應該也要增加多一些病友代表呢？他認為應該增加，將請健保會研議增加正式病友代表。

近年來，台灣在新藥給付、癌症政策、罕病照護、病人參與機制等議題上，病友團體皆扮演重要角色，逐漸成為政府、醫界與社會溝通的重要夥伴。吳鴻來強調，病友團體不只是倡議者，更是公共衛生的重要協力者。從病友教育、疾病識能提升、醫病溝溝通，到政建議與國際交流，病團已成為推動健康平權不可或缺的力量。

吳鴻來說，病友擁有第一線真實治療經驗，提供醫療體系看不見的重要觀點，包括疾病負擔、生活衝擊、照護需求、治療期待與用藥可近性等，唯有納入病友觀點，才能真正提升健康照護的公平性、可近性與實務可行性。

二代健保於2013年上路後，首度將病友參與正式納入健保決策機制，然而落實病友參與的路依然漫長。吳鴻來說，2016年在病友團體多次爭取參與攸關新藥、新醫材是否能納入健保給付的項目，及支付標準共同擬定會議後，終於受邀至健保署觀看會議的實況轉播，但卻遭遇部分會議代表杯葛流會的震撼衝擊，凸顯當時病友參與面臨的高度阻力。

然而病友團體並未退縮，積極參與健保新藥及新醫材病人意見分享平台的改善工作。吳鴻來指出，2017年·首度有全民健康保險會擔任委員。2019年，病友團體開始能以列席代表身份參加共同擬定，2025年病友團體代表不僅正式在健保會取得兩個席次，更以被保險人身份擔任共擬會的正式代表。

不再只是列席，回顧這10年，面臨種種挫折與挑戰，一路走來十分不易，也十分感謝主管機關對病友團體的信任與肯定，病友聯盟除了持續與政府機關及各界溝通，更要培力聯盟會員，整合病友共識，成為病友團體的堅強後盾，讓病人的價值能夠被看見，讓病友團體成為值得信賴的合作夥伴。

展望下一個10年，台灣病友聯盟提出四大病友權益倡議方向。

一、讓病友更早參與決策：病友意見不應只在最後階段被「聽取」，應在政策形成初期即被納人，才能讓病人的需求發揮實質影響力。

二、落實病友代表制度化：持續倡議病友聯盟成為健保會常任席次委員，並於共同擬定會議正式設置病友團體代表席次，建立穩定、透明且制度化的病友參與機制。

三、推動病友權益法制化：全面檢視台灣病友權益相關法規，將關注焦點由健保拓展到更廣的面向，盤點目前政策的缺口並督促改善，鄭重呼籲健康憲章應納入病友權益專章。讓病友有充分參與的空間，共同構築臺灣病友權益的願景，建立能夠系統性促進病友權益發展的制度。

四、建立台灣病權衡量指標：透過客觀量化且可跨國比較的評量指標，定期監測病友團體於健康政策的實質參與決策程度，持續檢討並規劃如何推進臺灣的病友權益。

除了政策倡議，台灣病友聯盟將持續推動病友社群培力，除了與會員團體建立堅實的夥伴關係，也將擴大與其他病反團體的交流，打造更多元的病友聯盟。吳鴻來說，聯盟也期待支持臺灣的病團與國際接軌，提升台灣在病人參與及健康人権領域的國際能見度。

台灣病友聯盟會繼續與政府及社會各界溝通及對話，攜手在更多議題上合作，讓台灣病友們的堅定力量能在關鍵時刻發揮更重要的影響。每個人在未來部有可能成為病人，落實病友權益不僅是關乎全體國民未來的保障，更能展現台灣社會在人權實踐與人文關懷的高度及實力。