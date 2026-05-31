快訊

台南人潮眾多海安商圈餐廳火警濃煙漫天 消防派遣25車60人急救援

鄭麗文強調明天訪美要傳遞和平訊息、國民黨才是真正的朋友

蕭敬嚴、何元楷相爭落幕？何元楷成「提名同志」 陶威中爭取報准參選

聽新聞
0:00 / 0:00

衛福部檢視UCC地點…預計於偏遠地區增設 石崇良：最快6月開會

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部114年試辦周日及國定假日輕急症中心（UCC），部長石崇良說，將檢視UCC設置地點，預計於偏遠地區增設，最快6月開會研議。圖為台北市立聯合醫院信義門診部，周日及國定假日輕急症中心（UCC）。記者林澔一／攝影
衛福部114年試辦周日及國定假日輕急症中心（UCC），部長石崇良說，將檢視UCC設置地點，預計於偏遠地區增設，最快6月開會研議。圖為台北市立聯合醫院信義門診部，周日及國定假日輕急症中心（UCC）。記者林澔一／攝影

為緩解急診壅塞，衛福部於114年11月正式試辦「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」，如今上路逾一年半，將因應合理門診量新制，一併進行檢討。衛福部長石崇良表示，藉由UCC等急診分流制度，今年農曆年節就醫人數雖比去年高，但未出現壅塞情形。因此，考量病人就醫權益，兼顧基層醫護人員工作負荷，預計合理門診量7月上路，UCC將在偏遠地區設點。

石崇良今出席「台灣病友聯盟10周年感恩餐會」被媒體詢問表示，當初設立UCC的目的是為了緩解急診壅塞，選定6都的都會區設立，往後將研議若該地區四周基層診所醫師人數不足或開診率偏低時，即考慮設置UCC支援，主要是偏遠地區醫師不足，或為符合合理門診量醫師休診，而讓醫師在UCC時，周六、周日也可以輪班照顧患者。

「我會親自舉行會議，共同討論UCC的問題。」石崇良說，UCC不會退場，但未來那些地點要增設UCC，或是現有UCC是否要調整，他會與醫師公會全聯會、各地衛生局，會議最快將於六月舉行。

健保署長陳亮妤說，經由UCC等急診分流政策，急診壅塞情形確實有所舒緩，其中「門診靜脈注射抗生素治療」（OPAT）可以有效降低急診壅塞，過往許多患者在急診室等待施打抗生素，OPAT上路後，急診室患者已減少許多。另，隨著醫療科技進步，一日手術增加，健保也正在檢討「包裹式給付」（DRG），期望也可以減少急診壅塞情形。

衛福部 醫師 石崇良

延伸閱讀

診所週休二日新制將上路 假日輕急症中心擬擴點「將不限於6都」

健保署調合理門診量…民團憂假日就醫更不便 健保署：必要時將暫停

改善醫事人員高工時…診所每月合理門診量 擬降至22天

英國擬推「Netflix式看病月費制」！沒訂閱看不到醫生 引爆醫療階級化爭議

相關新聞

「薔蜜」明最接近台灣！北東降雨明顯…未來恐有增強趨勢

中颱「薔蜜」明天最接近台灣，且有增強趨勢，中央氣象署預報員林定宜表示，受到薔蜜颱風外圍環流影響，明天起北東有明顯降雨，周二至周四颱風遠離並移動到至日本九州、四國，各地天氣轉為穩定，但午後仍要慎防雷陣雨，周五至周日受到低壓帶影響，各地再轉為有雨的天氣。

2縣市大雨特報！恐一路下到晚上

中央氣象署下午14時25分針對高雄和屏東發布大雨特報，恐一路下到晚上。

烏山頭水庫觀光遊艇停止載客 曾文水庫蓄水率跌破10%

烏山頭水庫水位直直落，大片土石裸露見底，引發安全疑慮，農田水利署嘉南管理處即日起已暫停太陽能觀光遊艇載客，水庫親水公園也將順延至8月開放，而上游曾文水庫今早蓄水率也跌破10%大關，再不降雨挹注，水情嚴峻壓力日增。

天天吃蛋恐膽固醇爆表？研究揭真相：補對營養 可助大腦抗失智

「雞蛋膽的固醇這麼高，到底能不能天天吃？」這個問題困擾不少民眾。近年營養學研究逐漸翻轉這項觀念，台北市社區營養推廣中心營養師陳盈君說，對大多數健康成人而言，適量攝取全蛋並不需要過度擔心膽固醇，蛋黃中的膽鹼、卵磷脂等營養素，有助於維持腦部功能，降低失智風險。

PM2.5超標還跑步超傷腎！ 醫盤點「運動5大禁忌」 喝錯飲料恐發炎

近年來健身與戶外運動風氣盛行，卻有不少平時看似健康的年輕人，突然因「急性腎衰竭」被送進急診。對此，知名腎臟科醫師洪永祥發出警告，點出民眾常犯的「5大致命運動地雷」，提醒大眾別為了追求健康，反而把腎臟推向衰竭的險境。

離譜！婦人圖書館吹冷氣竟直接躺地 書當枕頭還邊滑手機

最近天氣炎熱，台中市東勢許良宇圖書館內外環境優美，館內有冷氣，昨天有一名婦人躺臥在館內地上，書當枕頭，民眾拍照婦人將書當枕頭，畫面上臉書質疑這是最壞示範；台中市立圖書館表示，館方獲知當下立即予以勸導，並請該位民眾應妥善使用圖書館資源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。