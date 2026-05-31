衛福部檢視UCC地點…預計於偏遠地區增設 石崇良：最快6月開會

為緩解急診壅塞，衛福部於114年11月正式試辦「周日及國定假日輕急症中心(UCC)」，如今上路逾一年半，將因應合理門診量新制，一併進行檢討。衛福部長石崇良表示，藉由UCC等急診分流制度，今年農曆年節就醫人數雖比去年高，但未出現壅塞情形。因此，考量病人就醫權益，兼顧基層醫護人員工作負荷，預計合理門診量7月上路，UCC將在偏遠地區設點。

石崇良今出席「台灣病友聯盟10周年感恩餐會」被媒體詢問表示，當初設立UCC的目的是為了緩解急診壅塞，選定6都的都會區設立，往後將研議若該地區四周基層診所醫師人數不足或開診率偏低時，即考慮設置UCC支援，主要是偏遠地區醫師不足，或為符合合理門診量醫師休診，而讓醫師在UCC時，周六、周日也可以輪班照顧患者。

「我會親自舉行會議，共同討論UCC的問題。」石崇良說，UCC不會退場，但未來那些地點要增設UCC，或是現有UCC是否要調整，他會與醫師公會全聯會、各地衛生局，會議最快將於六月舉行。

健保署長陳亮妤說，經由UCC等急診分流政策，急診壅塞情形確實有所舒緩，其中「門診靜脈注射抗生素治療」（OPAT）可以有效降低急診壅塞，過往許多患者在急診室等待施打抗生素，OPAT上路後，急診室患者已減少許多。另，隨著醫療科技進步，一日手術增加，健保也正在檢討「包裹式給付」（DRG），期望也可以減少急診壅塞情形。