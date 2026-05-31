診所週休二日新制將上路 假日輕急症中心擬擴點「將不限於6都」

診所可週休二日將於7月上路，衛福部長石崇良今天說，因應新制，假日輕急症中心（UCC）將再度轉型，未來將不限6都，擬在開診率較低的地區擴點，比照同樣診所假日休診的日本。

衛生福利部中央健康保險署29日預告「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目修正草案，根據預告草案內容，西醫基層門診合理量每月看診天數，由25天調整為22天，第1段看診人次由30人次調整為35人次，診所可望週休二日，新制最快可能於7月1日實施。

根據衛福部統計，現行診所週六開診率約為8成、週日約2成至3成，新制上路後，避免假日診所降低門診量，衝擊民眾就醫權利，不僅健保署將積極監控週六急診人次及西醫基層週六看診率，石崇良今天出席台灣病友聯盟10週年感恩餐，會後接受媒體聯訪表示，UCC將擴點備援。

健保署自去年11月推動假日輕急症中心（UCC），主要對象為檢傷分類第4至第5級輕症患者，由診所醫師輪值，在週日與國定假日的上午8時至晚上12時，提供內（兒）科及外（骨）科治療，6都選定13個地點，民眾假日發燒或輕傷等小病，不必花大錢、久候大醫院急診。

石崇良說，診所週休二日並非台灣獨有的現象，日本等國家也有類似制度，因此發展出UCC作為假日基層醫療備援機制。當某個地區假日開診的診所數量不足時，便可透過設置UCC，確保輕急症患者在假日仍有就醫管道，不必直接前往大型醫院急診。

石崇良表示，去年11月推動UCC時，主要是在6都設置據點，目的在於紓解急診壅塞問題，如今實施超過半年的UCC，確定不會退場，隨著基層診所合理門診天數下調，UCC的功能可能不再只是分流急診，而是進一步補足部分地區假日門診服務不足的缺口。

石崇良說，尤其是在基層醫師人力較少的地區，若要求所有診所持續維持假日開診，對醫師而言，負擔相當沉重，不如透過UCC模式，由當地所有的基層醫師採輪值方式支援，盼兼顧基層醫師工作負荷與休息權益的同時，維持穩定的醫療服務量能，確保民眾假日就醫服務不中斷。

石崇良表示，若部分地區的診所基於競爭因素、其他考量，並未因新制減少開診，則不一定需要增設UCC據點，強調不希望出現診所因應新制聯合減診，以免對民眾就醫造成過大衝擊，待合理門診量新制上路後，將觀察各地開診情況，再決定增設UCC據點縣市別。

石崇良說，未來將親自主持UCC調整討論會議，從整體醫療政策推動及配套措施互補性進行規劃，而非僅就現有試辦成果進行檢討。至於未來將增加多少據點、哪些縣市可能納入設置範圍，仍需進一步與各界討論，預計8月可對外說明相關擴點與調整規劃。

至於現有6都UCC據點，石崇良表示，將同步進行檢討與調整。有些據點辦理成效良好，未來將持續辦理；有些據點則可能因地理位置或周邊醫療資源配置需調整，如台北市部分據點，民眾就醫相當便利，設置UCC必要性可能較低，將進一步聽取地方衛生局意見，評估是否調整。