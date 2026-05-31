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PM2.5超標還跑步超傷腎！ 醫盤點「運動5大禁忌」 喝錯飲料恐發炎

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，若在高溫悶熱或空汙（PM2.5）超標的環境下劇烈運動，恐引發全身性血管發炎或微循環衰竭，加速腎功能退化。示意圖／ingimage
醫師提醒，若在高溫悶熱或空汙（PM2.5）超標的環境下劇烈運動，恐引發全身性血管發炎或微循環衰竭，加速腎功能退化。示意圖／ingimage

近年來健身與戶外運動風氣盛行，卻有不少平時看似健康的年輕人，突然因「急性腎衰竭」被送進急診。對此，知名腎臟科醫師洪永祥發出警告，點出民眾常犯的「5大致命運動地雷」，提醒大眾別為了追求健康，反而把腎臟推向衰竭的險境。

洪永祥在臉書粉專指出，許多人習慣在運動後大汗淋漓時「狂飲含糖手搖飲」，這其實相當危險。當人體缺水時，腎臟的血流量已經暴跌，若此時瞬間攝取大量果糖，會引發細胞內脫水與急性發炎，加劇腎臟缺血與急性損傷。此外，「吃止痛藥去運動」更是大忌，非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）會強烈收縮腎臟血管，若搭配運動時的脫水狀態，無疑是對腎臟的雙重致命打擊。

其次，「熬夜或生病後硬要重訓」也是常見的急診導火線。當身體處於過度疲勞或發炎狀態時，肌肉耐受力會大幅下降，若勉強進行高強度訓練，容易導致肌肉細胞大量壞死，釋放出高濃度的「肌球蛋白」堵死腎小管，進而引發致命的「橫紋肌溶解症」，直接造成急性腎損傷。

除了身體狀態，外在的「運動環境」同樣攸關腎臟健康。洪永祥引用國際醫學期刊研究指出，在「高溫悶熱不通風」的環境下運動，身體為了散熱會將血液大量抽離至皮膚，導致腎臟細胞因微循環衰竭而壞死；而若在「PM2.5超標」的空氣汙染環境下運動，大量細懸浮微粒會隨著深呼吸進入血液，引發全身性血管發炎，直接破壞腎絲球過濾網。

洪永祥呼籲，運動的出發點是為了長壽，千萬別拿身體拚命。運動前後務必分次補充「純白開水」，身體不適就該充分休息，絕對不要吞止痛藥硬撐。同時，應盡量選擇通風良好的室內，或確認戶外空氣品質優良時再出門活動，才能真正達到養生又養腎的效果。

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