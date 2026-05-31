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開冷氣消暑當心耳鳴！營養師揭夏日「3大壞習慣」 喝冰水也中鏢

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師建議，冷氣溫度應維持在26至28度，避免直吹頭頸部。聯合報系資料照
營養師建議，冷氣溫度應維持在26至28度，避免直吹頭頸部。聯合報系資料照

炎炎夏日，許多人從戶外高溫走進冷氣房的瞬間，耳朵會突然出現「嗡嗡嗡」的耳鳴聲。對此，營養師陳珮淳指出，這種情況其實是身體發出的抗議警訊，主要與室內外「溫差過大」導致身體調節與循環負荷過重有著密切關係。

陳珮淳在臉書發文表示，很多人習慣從飆破38度的室外，一進屋就將冷氣狂降至24度。陳珮淳提醒，這種劇烈的溫度變化會讓身體血管與神經瞬間緊繃，進而引發耳朵悶塞、頭暈與耳鳴。她建議，冷氣溫度應盡量維持在26至28度之間，且務必避免出風口直接吹向頭部與後頸，以減輕循環系統的負擔。

除了冷氣溫度設定，民眾在冷氣房內的壞習慣也會加劇耳鳴症狀。例如，為了消暑而把冰飲當水狂灌，會導致血管劇烈收縮與放鬆，讓身體在冷熱刺激下更加疲於奔命；此外，若習慣在冷氣房裡熬夜追劇，睡眠不足加上壓力大，會使神經系統變得格外敏感，導致夜深人靜時耳朵的嗡嗡聲更加明顯。

要改善「冷氣房耳鳴」，陳珮淳建議民眾應少量多次補充常溫水分，並多攝取富含鎂（如堅果、毛豆）與維生素B群的食物，幫助神經與肌肉放鬆、維持正常的能量代謝。最後她也特別呼籲，若耳鳴是突然發生，且伴隨單側明顯、聽力下降、暈眩或耳痛等症狀，就可能不僅僅是溫差問題，應盡快就醫檢查。

冷氣 生活習慣 頭痛 冰水 溫度

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