離譜！婦人圖書館吹冷氣竟直接躺地 書當枕頭還邊滑手機

最近天氣炎熱，台中市東勢許良宇圖書館內外環境優美，館內有冷氣，昨天有一名婦人躺臥在館內地上，書當枕頭，民眾拍照婦人將書當枕頭，畫面上臉書質疑這是最壞示範；台中市立圖書館表示，館方獲知當下立即予以勸導，並請該位民眾應妥善使用圖書館資源。

有關有民眾於東勢許良宇圖書館躺臥及未妥當使用書籍情況，台中市立圖書館表示，經查為昨天下午發生，館方獲知當下立即予以勸導，並請該位民眾應妥善使用圖書館資源，該民眾也配合員勸說並立即改正。

中市圖表示，該分館已加強巡邏及宣導，如有發現民眾影響閱覽秩序，或未妥善使用館內資源，館員皆會主動提醒及勸導，呼籲市民共同維護圖書館舒適、友善及優質的閱讀環境。