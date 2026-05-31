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客家生活工藝節 日常器物與歲時風景見客家生活智慧

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園客家工藝節及日登場，民眾利用假日到崙坪文化園區欣賞作品。記者鄭國樑／攝影
桃園客家工藝節及日登場，民眾利用假日到崙坪文化園區欣賞作品。記者鄭國樑／攝影

桃園客家生活工藝節即日起至明年1月30日，在觀音區崙坪文化地景園區展出，客家事務局長范姜泰基表示，這次展覽以「誕生、成長、工作、成家、入屋、永生」六大生命歷程為主軸，精選超過百件客家生活工藝作品，透過工藝器物、手作技藝與歲時禮俗的呈現，引領民眾認識客家文化蘊含的生活智慧，展現客家工藝取材自然、源於生活的文化特質。

副市長蘇俊賓昨日也前往參觀客家工藝節作品，並以「樹木」譬喻，指出文化若要繁茂生長，必須先精準扎根，才能開枝散葉，客家局規畫工藝為載體，展現纏花、粄食、草編及方口獅等傳統工藝。他還指出桃園市客家鄉親逾90萬人，有全台最大的客家族群，每一位市民在日常生活中深受客家文化薰陶，無論是飲食、習慣、工藝文化始終與生活緊密相連，客家文化已滲進桃園人的「文化DNA」。

蘇俊賓說明，纏花工藝家曾國棻今年也參展，他是桃園最年輕的傳統工藝纏花保存者，作品獲選為外交贈禮，讓世界看見桃園客家傳統工藝。桃園有豐沛的客家百工百業量能，除了融入生活，年輕族群也能在校園、社團中領略客家工藝精髓，期盼藉由本次特展，為客家傳統工藝注入現代生命力，讓珍貴的文化永續發光。活動詳情請至桃園市政府客家事務局官方網站，或加入官方LINE@（搜尋「桃園市政府客家事務局」或「@taoyuanhakka」）掌握最新活動資訊。

桃園副市長蘇俊賓（右）、客家局長范姜泰基（左）歡迎大家參觀客家生活工藝節，了解客家多元文化的底蘊。圖／客家事務局提供
桃園副市長蘇俊賓（右）、客家局長范姜泰基（左）歡迎大家參觀客家生活工藝節，了解客家多元文化的底蘊。圖／客家事務局提供

客家 蘇俊賓 范姜泰基 桃園

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