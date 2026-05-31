健保署調合理門診量…民團憂假日就醫更不便 健保署：必要時將暫停

衛福部健保署近日預告將調整基層診所合理門診量制度，非山地、離島地區診所每月合理門診量天數，由現行25天，調整至22天，第一段合理門診量由每天30人次提高至35人次，最快7月1日上路。

但醫改會執行長林雅惠昨接受媒體訪問表示，目前基層診所周六開診率約8成，周日僅約2成，假日就醫相對不易。健保署推動假日開診獎勵多年，周日開診率始終未見明顯提升，擔心新制上路後，部分診所進一步減少假日看診，恐讓民眾周日求診更加困難。

衛福部長石崇良今出席「台灣病友聯盟成立10周年感恩餐會」被媒體詢問表示，基層診所目前周六開診率為80%、周日約15至20％，合理門診量是去年醫師公會全聯會提出，當時他在健保署長任內，但那時急診壅塞，多鼓勵基層診所開診，此政策卻要縮減基層診所門診量，「我也是很猶豫、很擔心」，才會先觀察今年農曆年節民眾看診情形再來決定，避免影響民眾就醫與急診壅塞。

衛福部健保署長陳亮妤說，合理門診量是為符合現在醫療環境，但仍擔心新制上路後，將影響基層診所周六開診可能下降，目前與醫師公會全聯訂定「周六急診人次」及「西醫基層周六看診率」監測指標，若開診率下降將由醫師公會全聯會協助媒合診所，不影響民眾就醫權益。但若基層診所開診率因此降低，影響病人就醫權益，及增加急診壅塞情形，就會暫停合理門診量。

陳亮妤說，此案與醫師公會全聯會去年5月底提出後，去年經過6、9、12月3次討論，今年3月通過，並經醫院協會等各界代表達到共識，健保署將密切監測指標，必要時暫停這個措施 ，醫師公會同意並寫入共擬會決議。新制度為健保署保障民眾就醫權益的前提下，讓醫事人員也能有較合理的工作環境。未來急重難罕的支付也會陸續調整，預計6月開共擬會討論。