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烏山頭水庫觀光遊艇停止載客 曾文水庫蓄水率跌破10%

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
烏山頭水庫水位直直落，大片土石裸露見底，太陽能觀光遊艇已暫停載客。記者謝進盛／攝影
烏山頭水庫水位直直落，大片土石裸露見底，太陽能觀光遊艇已暫停載客。記者謝進盛／攝影

烏山頭水庫水位直直落，大片土石裸露見底，引發安全疑慮，農田水利署嘉南管理處即日起已暫停太陽能觀光遊艇載客，水庫親水公園也將順延至8月開放，而上游曾文水庫今早蓄水率也跌破10%大關，再不降雨挹注，水情嚴峻壓力日增。

相對中、北部水情轉趨穩定，嘉南地區因降雨有限不容樂觀，雖迄今水情燈號正常，不過眼看主要水庫蓄水直直落，更讓水利署南區水資源分署繃緊神經。

其中，烏山頭水庫現況更讓不少遊客嚇一大跳；從水庫壩堤或水利署嘉南管理處烏山頭分處前方一望，水庫幾見底奇景盡收眼底，尤其更可見一片片土石明顯裸露，停擺的遊艇擱淺在土石，讓不少遊客看儍了眼。

水庫水位大幅降低，也確實影響船舶航行安全；農田水利署嘉南管理處即日起已要求業者經營的太陽能觀光遊艇載客，同時也因當前高溫，園區拉拉車也取消行駛，為了省水，烏山頭水庫親水公園，也將順延至8月視屆時水情穩定再開放，水庫人員私下直言，當前高溫不退，不少人忙避暑，更讓入園遊客興致大減。

而烏山頭水庫上游的曾文水庫雖是全台最大水庫，雖然蓄水量汛期大飽滿甚至持續洩洪調解，但去年入冬後迄今降雨有限，日前春雨也不如預期，曾文水庫蓄水率今正式跌破10%大關，供水日趨緊張。所幸已通水的曾文南化聯通管串聯曾文、烏山頭與南化水庫系統，強化供水韌性。

今下午2時，曾文、烏山頭、南化水庫蓄水率分別為9.73%、14.06% 、23.21%，曾文及烏山頭蓄水量為5489萬立方公尺，南化水庫為1899萬立方公尺，總計為7388萬立方公尺，民眾憂心水情，只能巴望老天爺快降雨。

烏山頭水庫水位直直落，大片土石裸露見底，太陽能觀光遊艇已暫停載客。記者謝進盛／攝影
烏山頭水庫水位直直落，大片土石裸露見底，太陽能觀光遊艇已暫停載客。記者謝進盛／攝影

烏山頭水庫親水公園預計順延至8月開放，現場乾涸空蕩蕩。記者謝進盛／攝影
烏山頭水庫親水公園預計順延至8月開放，現場乾涸空蕩蕩。記者謝進盛／攝影

烏山頭水庫水位直直落，大片土石裸露見底，太陽能觀光遊艇已暫停載客。記者謝進盛／攝影
烏山頭水庫水位直直落，大片土石裸露見底，太陽能觀光遊艇已暫停載客。記者謝進盛／攝影

水利署 曾文水庫 烏山頭水庫

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