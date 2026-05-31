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枸杞重金屬標準未周延食藥署卻稱全數合格 監委要求訂標準源頭控管

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

台灣消費者保護協會去年抽樣市售30件枸杞，結果全數檢出重金屬鎘與鉛，監察委員田秋堇等人今天表示，衛福部食藥僅對生鮮枸杞訂重金屬限量標準，對乾燥枸杞則未訂標準，對市售枸杞被檢出含重金屬，卻宣稱依「農業部網站」標準送驗均符合重金屬限值，經查該網站卻是供網友交流的「農業知識入口網」，監委要求衛福部與農業部統一源頭管控標準。

監察委員田秋堇、蔡崇義透過新聞稿指出，台灣消費者保護協會去年送驗30件市售枸杞產品，結果全數檢出重金屬鎘與鉛，衛福部宣稱按照「農業部網站」所載4倍枸杞乾燥率回推換算，送驗結果均符合「食品中汙染物質及毒素衛生標準」枸杞重金屬限值。

監委說明，根據農業部函復監察院內容，食藥署所稱「農業部網站」實為一般民眾或網友交流的「農業知識入口網」，並非農業部所屬農業試驗改良場所的研究試驗文章，食藥署則在約詢時說明，所謂4倍換算只是回應輿情，作為風險溝通參考，稽查時將由業者提供乾燥倍數。

監委表示，對於枸杞等可同時提供食品使用的中藥材，食藥署在重金屬限量基準及相關規範未盡周延，我國僅規定生鮮型態枸杞的重金屬限量基準，然而市售枸杞食品均以乾燥型態為主，生鮮枸杞含水量、枸杞乾燥倍率皆必須回推換算，也導致合規與否容易衍生爭議。

監委說，針對消保協會送驗30件枸杞產品，食藥署並未查明是否驗出重金屬，草率引用網路論壇「某民眾表示之乾燥倍數」，據以判定本案相關產品全數合格，對於違法宣稱可供飲用黑枸杞及部分產地標示有疑義產品，疏未落實稽查，均有未當，衛福部應該督促食藥署檢討。

監委指出，衛福部明定枸杞等18種藥食同源品項，市售中藥材的異常物質限量基準及檢驗方法，均比照食品標準及規定辦理，但是這些品項仍得另以「飼料」、「中藥製劑原料」及其他「免食品輸入查驗」等途徑進口，光是2016至2025年期間，就有10萬公斤枸杞以「供飼料用」名義進口。

監委說，對於進口數量龐大的枸杞食品，2022年才在邊境查驗重金屬含量，且市售枸杞近10年僅查核13件，顯見邊境及市售監測機制均有不足。

調查報告指出，考量民眾日常攝取食品頻率與劑量高於中藥材，基於健康風險預防原則，應該將中藥材標準較嚴格的「管制限值與項目」沿用至食品法規標準，建議衛福部偕同農業部就該等藥食同源品項統一源頭管控標準，以利減少後端稽查負擔，保障國人食安與健康。

重金屬 食藥署 監委

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