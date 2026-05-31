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專家曝櫛瓜毒素「高溫煮不掉」 攝取過多恐嚴重脫水、血便

聯合新聞網／ 綜合報導
葫蘆素非常耐熱，煎煮炒炸皆無法破壞其毒性。專家建議烹調櫛瓜前務必先切一小塊生嚐，若有異常苦味應整條丟棄，切勿下鍋。聯合報系資料照
葫蘆素非常耐熱，煎煮炒炸皆無法破壞其毒性。專家建議烹調櫛瓜前務必先切一小塊生嚐，若有異常苦味應整條丟棄，切勿下鍋。聯合報系資料照

近期台灣某知名日本燒鳥（串燒）店爆發顧客集體食物中毒事件，多名消費者用餐後出現嚴重的上吐下瀉症狀。經過初步推測，引發不適的元兇竟是許多人喜愛的健康蔬菜「櫛瓜」，消息一出讓大批網友震驚直呼：「吃這麼多年，完全不知道櫛瓜有毒！」對此，營養師林世航發文解析櫛瓜的潛在毒素來源，並點出預防中毒的關鍵撇步。

好食課營養師團隊解釋，櫛瓜屬於葫蘆科植物，這類植物為了預防蟲害與動物咬食，會產生一種名為「葫蘆素（cucurbitacins）」的天然苦味化合物作為自我保護機制。

雖然市面上常見的櫛瓜、胡瓜，多半已透過人工育種篩選，去除了大量產生葫蘆素的基因，但在特定情況下，例如植物生長期間遭遇極端高溫、乾旱等環境壓力，或是與其他野生葫蘆科植物交配繁殖時，就可能導致葫蘆素異常飆高，進而產生強烈的苦味與毒性。除了櫛瓜，同屬葫蘆科的南瓜、小黃瓜、絲瓜、瓠瓜等，都有可能發生類似情況。

一旦誤食含有高濃度葫蘆素的櫛瓜，症狀通常會在短短幾分鐘至數小時內發作。輕微者主要集中在腸胃道，出現噁心、反覆嘔吐、劇烈腹絞痛、大量水樣腹瀉，並伴隨脫水引起的頭暈、冒冷汗與全身虛弱。多數患者在補充足夠水分與電解質後，數天內即可慢慢康復。 

然而，根據美國醫師協會（ACP）的報告指出，若攝取量過大或個人體質較為敏感，恐引發嚴重後果，包括嚴重脫水導致低血壓，甚至併發腸壁水腫、出血性腸炎與血便。專家呼籲，若食用後短時間內出現「無法停止的吐瀉、站立頭暈冒冷汗、血壓偏低」等症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師曾食用發苦的瓜類，以利精準診斷。

許多民眾誤以為只要將食物煮熟就能殺菌去毒，但營養師強調，葫蘆素是一種「極度耐熱」的物質，無論是水煮、爆炒、火烤或油炸，都無法將其破壞或去除。高溫烹調與各式調味料頂多只能掩蓋苦味，毒性依舊存在。

為了避免將毒素吃下肚，營養師建議在挑選與烹煮時掌握以下原則：

挑選重點：應選擇外觀完整無裂痕、顏色均勻、觸感結實不過硬的櫛瓜。避免挑選體型過大、過老或存放過久的果實，因其累積高濃度葫蘆素的風險較高。

烹調前先試吃：下鍋前切下一小片，在舌尖上稍微嚐一下味道。正常的櫛瓜應帶有清甜味，一旦察覺有明顯、異常的苦味，切勿勉強吞下，請立刻吐掉並漱口，且該條櫛瓜必須整條丟棄，千萬不要抱持著「煮熟就沒事」的僥倖心態。

櫛瓜 日本 台灣 食物中毒

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