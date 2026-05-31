華航明往返沖繩6航班取消 長榮航班也有異動

「薔蜜」今天上午8時增強為中度颱風，明天最接近台灣，中華航空今宣布，明天桃園及高雄往返沖繩6航班取消；長榮航空明桃園往返沖繩4航班取消。

中央氣象署表示，薔蜜颱風明天接近台灣東部海面，未來將朝北北西方向往琉球海面移動，再轉向北北東達日本南方海面，預計周二至周四接近日本九州、四國及本州一帶。

華航今宣布，受薔蜜颱風影響，明天桃園及高雄往返沖繩航班取消，後續將視颱風路徑變化陸續更新航班動態，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

長榮航班異動如下：

●6月1日航班取消 桃園往返沖繩CI120/CI121、CI122/CI123 高雄往返沖繩CI132/CI133 ●6月2日 桃園往返沖繩CI122/CI123放大機型

另外，長榮航空也在官網表示，受薔蜜颱風影響，近日部分往返日本沖繩航班時間可能異動，長榮航空建議旅客前往機場前預先查閱「航班到離動態」或下載長榮航空App，以掌握最新航班動態。

華航航班異動如下：