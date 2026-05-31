中颱薔蜜持續增強中 氣象粉專：將穿越那霸與東京

不少人為了減重或控制熱量，習慣直接跳過早餐，但減重醫師蕭捷健近日分享一項大型研究指出，規律吃早餐的人，心血管疾病死亡風險比經常不吃早餐的人低約29%。他認為，這項研究至少打破許多人深信的迷思，也就是「少吃一餐會比較健康」。

2026-05-31 13:06