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中颱薔蜜持續增強中 氣象粉專：將穿越那霸與東京
颱風薔蜜今天上午8時增強為中度颱風，中央氣象署預報員林定宜上午指出，薔蜜颱風目前位於鵝鑾鼻東方約750公里海面上，未來將朝北北西方向往琉球海面接近，再轉向北北東，預計周二至周三接近日本九州、四國及本州一帶。薔蜜今晚至明天清晨距離台灣最近，北台灣降雨機率增加，北部及東部要留意較強風浪。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，薔蜜颱風受惠於良好的海溫及海洋熱含量條件，颱風強度還有再增強的空間，巔峰可達中度颱風中段班。薔蜜持續沿著副熱帶高壓邊緣北上中，預計周一(1日)傍晚至深夜，穿越日本那霸，隨後轉向東北並加速移動。
薔蜜颱風周二(2日)下半天通過九州南方海域，周三(3日)快速通過日本南方沿海，尤其下午至傍晚間將穿越東京。由於颱風將穿越那霸、東京等地，以及暴風圈將籠罩大阪、名古屋，對人口密集區與重要交通樞紐均有一定程度影響，近期赴日旅遊、出差或轉機的民眾，務必留意航班、鐵路及高速公路等交通系統最新資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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