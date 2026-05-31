食物版瘦瘦針找到了？ 日研究證實：「凍豆腐」能抗高脂肥胖

近期俗稱「瘦瘦針」的注射型GLP-1受體促進劑在台灣引發熱烈討論，但你知道透過日常飲食，也能讓身體自然分泌GLP-1嗎？日本信州大學最新研究證實，日式凍豆腐（高野豆腐）中富含的「抗性蛋白質」，能透過腸道菌的代謝路徑，自然刺激人體分泌GLP-1，進而達到促進脂肪分解燃燒、抑制肥胖的效果，堪稱是「食物版的瘦瘦針」。

食農專家韋恩在臉書粉專分享，這項由日本信州大學醫學部田中直樹教授與旭松食品石黒孝宏研究團隊共同進行的研究，已發表於國際期刊《生物大分子國際期刊》（International Journal of Biological Macromolecules）。

研究團隊透過代謝體學分析，完整破解了高野豆腐抑制肥胖的生理機制：

有趣的是，「杜鵑花酸」在台灣多被應用於皮膚科或醫美保養品中，作為治療痘痘（痤瘡）與色素沉澱的外用成分，而本次研究則首度確認了它在腸道代謝中扮演著截然不同的關鍵訊號角色。

為了測試高野豆腐的抗肥胖效果，研究團隊進行了為期16周的小鼠實驗。結果顯示，單純攝取高脂肪飲食的小鼠，體重暴增至原本的1.8倍，並出現脂肪肝症狀；然而，在同樣的高脂肪飲食中混入高野豆腐蛋白質的小鼠，體重增幅大幅降至1.4倍左右，且脂肪肝的嚴重程度也同步獲得減輕。

此外，實驗過程中也確認了攝取高野豆腐蛋白質，並未對小鼠的胃、腎臟、心臟等器官造成任何不良影響。

許多人好奇，吃普通豆腐有一樣的效果嗎？事實上，凍豆腐與普通豆腐的抗性蛋白質含量差距極大。抗性蛋白質的概念類似於抗性澱粉，指的是不被消化酵素水解、不易在小腸被吸收的蛋白質。

高野豆腐在反覆凍結、熟成與乾燥的加工過程中，豆腐蛋白質的立體結構會發生改變，形成一般豆腐所沒有的抗性蛋白質。此外，其植物性蛋白質、鈣質、鐵質與膳食纖維的濃度，也會因為脫水而顯著提高。研究團隊表示，未來的目標是推廣將高野豆腐納入大眾的日常飲食中，作為預防肥胖與新陳代謝疾病的自然解方。