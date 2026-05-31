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糖尿病前期穩控糖保護恆長久 研究：死亡率可降17%

中央社／ 台北31日電

「血糖偏高沒關係」想法恐錯過寶貴控糖黃金期，研究指出，血糖偏高就積極控制，可讓身體產生遺產效應，早期穩定控糖帶來保護效果可延續數十年，甚至死亡率降17%。

這份研究近期發表於醫學期刊「內分泌學前沿」（Frontiers in Endocrinology）系統性回顧與統合分析指出，若能在糖尿病前期就開始積極介入與持續追蹤，不僅有助延緩惡化，在沒有心血管疾病病史的族群，全因死亡率可降低約17%，視網膜病變發生風險下降38%。

研究更指出，在沒有心血管疾病病史、且估計10年心血管風險超過10%的糖尿病前期族群中，死亡率更可降低達21%，早期介入帶來的保護效果，甚至可延續長達數十年。

開業診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安近日透過新聞稿分析這份研究，他說，這就是所謂的「遺產效應」，當血糖在疾病初期被控制在穩定範圍內，身體會記住這段良好狀態，即使未來數值出現些微波動，仍能持續對血管與器官產生保護作用。

周建安表示，由於糖尿病前期幾乎沒有明顯症狀，因此除了容易被忽略外，就算知道血糖偏高，不少人也會認為「先少吃一點、減個肥就好」，甚至自行嘗試極端減醣或完全不吃澱粉，提醒糖尿病前期並非可忽視的過渡階段。

周建安點名肥胖、腰圍過大、脂肪肝、久坐、身體活動不足與有家族病史者，屬於糖尿病高風險族群，建議至少每3至6個月追蹤1次空腹血糖與糖化血色素（HbA1c）；若糖化血色素達5.7至6.4%，就應提高警覺並及早介入，別等到身體出現明顯病兆才開始處理。

周建安強調，飲食調整確實是重要手段，但臨床上更常見情況是，患者在缺乏專業評估與持續追蹤下，因方式不當或執行落差，導致血糖控制不如預期；因此，較理想控糖方式，應採取整體策略，透過醫師與營養師共同介入調整習慣。

周建安說，藥物治療是一大方向，在醫師評估下使用適當藥物，協助血糖回到安全範圍，降低器官受損風險；再者，就是體重管理與規律運動，降低體脂肪，特別是內臟脂肪，有助改善胰島素敏感性，幫助血糖穩定控制。

心血管疾病 糖尿病

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