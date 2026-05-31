快訊

麥寮45公尺高風力發電機組疑太熱起火 消防隊無法搶救只能警戒

日職／徐若熙回歸一軍6局無失分飆7K封鎖廣島 獲勝投資格

美國麻州驚傳巨響地動！NASA揭真相「火流星炸了」衛星影像曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

豪華朗機工、TAI、身體氣象館獲台新藝術獎 評審：超越科技的情動詩學

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
身體氣象館《Oh! Baby 2025》獲第24屆台新藝術獎-表演藝術獎。攝影／許斌
身體氣象館《Oh! Baby 2025》獲第24屆台新藝術獎-表演藝術獎。攝影／許斌

第24屆台新藝術獎昨舉行頒獎典禮，從16組入圍作品中宣告年度三大獎得主。豪華朗機工《宇宙寫生—豪華朗機工個展》獲視覺藝術獎、身體氣象館《Oh! Baby 2025》獲表演藝術獎，各獲獎金100萬。年度大獎則頒給TAI身體劇場《qaqay踩踏在水面上的聲音》，獲獎金150萬元。

評審團指出，成立於2010年的「豪華朗機工」，在《宇宙寫生》展現出15年來跨域合作的創作模式，以及互為激盪與支持的藝術歷程，克服諸多空間、技術與創作的條件限制，以再製、原件與新作的十五件互為扣合又自我突破的作品，寫生出一個持續生成的宇宙劇場。在人文關懷的高度下，重新連接人與人、人與自然環境，以及人與社會的關係，在技術狂潮籠罩的當代情境中，提出一種超越科技的「情動詩學」。

身體氣象館的《Oh! Baby 2025》，延續身體氣象館對非典型身體美學的關懷。評審團指出，姚立群與韓國身障表演藝術家姜聲國、台灣舞者彭珮瑄，以「對接失語的身體」起手，從生命的缺憾中，孕生出強悍的韌性與豐沛的創造力，將劇場轉化為身體能量與慾望交鋒的場域。表演者以混沌的情慾突破規訓與禁制，翻轉我們對所謂「障礙」的認知，凸顯主體建構的可能，對艱難現實之歌詠，令人動容，也發人深省，更開展了藝術實踐的新視野。

獲年度大獎的TAI身體劇場《qaqay踩踏在水面上的聲音》，是2025太平洋左岸藝術季作品。評審團指出，《qaqay踩踏在水面上的聲音》從族語和身體性的關係思考出發，TAI身體劇場透過花蓮吉安菸廠的空間特色和歷史節點，既回顧被遺忘的離散，又從夾縫中編織成山林的低語，重踏出土地的回聲。此作真誠的精神性探索，直面消逝的困難，以樂舞的力量，銜接傳統的回憶，在斷裂中以神話身體開創獨特的創作美學。

決選團由資深劇評人陳正熙擔任決選主席，委員包括藝評人陳泰松、策展及劇場構作周伶芝、台南應用科技大學美術系副教授鄭勝華，以及來自瑞典的馬默爾現代美術館館長伊莉莎白・米爾奎斯特 (Elisabeth Millqvist)、日本SPAC靜岡舞台藝術中心戲劇顧問橫山義志 (Yoshiji Yokoyama)、即將上任深圳京東美術館執行館長的美籍策展人岳鴻飛 (Robin Peckham)。

「宇宙寫生—豪華朗機工個展」獲第24屆台新藝術獎視覺藝術獎。攝影／ANPIS FOTO王世邦 圖／台北當代藝術館提供
「宇宙寫生—豪華朗機工個展」獲第24屆台新藝術獎視覺藝術獎。攝影／ANPIS FOTO王世邦 圖／台北當代藝術館提供

TAI 身體劇場《qaqay 踩踏在水面上的聲音》獲第24屆台新藝術獎年度大獎。攝影／林彥劭
TAI 身體劇場《qaqay 踩踏在水面上的聲音》獲第24屆台新藝術獎年度大獎。攝影／林彥劭

劇場 年度

延伸閱讀

TAI身體劇場踩出土地哲學 奪台新藝術獎年度大獎

台南應用科大視傳系獲金點新秀3大獎 參賽團隊分享心得

走入莫內睡蓮 倘佯梵谷星空！ 沉浸藝術VR盛宴本周開演

京都泉涌寺Colors展 台日藝術家對話生命符號力量

相關新聞

食物版瘦瘦針找到了？ 日研究證實：「凍豆腐」能抗高脂肥胖

近期俗稱「瘦瘦針」的注射型GLP-1受體促進劑在台灣引發熱烈討論，但你知道透過日常飲食，也能讓身體自然分泌GLP-1嗎？日本信州大學最新研究證實，日式凍豆腐（高野豆腐）中富含的「抗性蛋白質」，能透過腸道菌的代謝路徑，自然刺激人體分泌GLP-1，進而達到促進脂肪分解燃燒、抑制肥胖的效果，堪稱是「食物版的瘦瘦針」。

擦防曬乳會骨質疏鬆？ 醫師打破迷思：短時間就足夠製造維生素D

夏天來臨，不少人開始天天擦防曬，但也有人擔心，長期防曬會不會導致維生素D不足，甚至增加骨質疏鬆風險。皮膚專科醫師烏惟新近日就在臉書發文指出，目前研究與臨床觀察顯示，一般人在正常生活型態下，即使規律使用防曬產品，也不會明顯增加維生素D缺乏的風險。

早餐不是可有可無 醫師曝心血管風險差近3成：不吃反而容易胖

不少人為了減重或控制熱量，習慣直接跳過早餐，但減重醫師蕭捷健近日分享一項大型研究指出，規律吃早餐的人，心血管疾病死亡風險比經常不吃早餐的人低約29%。他認為，這項研究至少打破許多人深信的迷思，也就是「少吃一餐會比較健康」。

6月交通新制1次看 70歲高齡駕駛要換照、汽車考照筆試取消是非題

明天就要邁入6月，交通多項新制上路，包含70高齡駕駛換照、汽車考照筆試取消是非題、駕照吊銷逾3年重考需上駕訓班、中華郵政恢復收寄…

枸杞重金屬標準未周延食藥署卻稱全數合格 監委要求訂標準源頭控管

台灣消費者保護協會去年抽樣市售30件枸杞，結果全數檢出重金屬鎘與鉛，監察委員田秋堇等人今天表示，衛福部食藥僅對生鮮枸杞訂重金屬限量標準，對乾燥枸杞則未訂標準，對市售枸杞被檢出含重金屬，卻宣稱依「農業部網站」標準送驗均符合重金屬限值，經查該網站卻是供網友交流的「農業知識入口網」，監委要求衛福部與農業部統一源頭管控標準。

華航明往返沖繩6航班取消 長榮航班也有異動

「薔蜜」今天上午8時增強為中度颱風，明天最接近台灣，中華航空今宣布，明天桃園及高雄往返沖繩6航班取消；長榮航空明桃園往返沖繩4航班取消。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。