2049年風機迎汰役潮 環境部輔導廢葉片再製

環境部估算，2049年後風機葉片可能會進入大量汰役期，年排出量約1萬公噸；現已輔導業者加入回收處理行列，未來可透過塑膠及水泥業，將廢葉片再製成停車場圍欄或杯墊等。

台灣發展風電至今已逾20年，統計目前風電機組設置數量已超過700座。環境部以陸域及離岸風機使用年限分別為20年與25年進行估算，預計至2042年之前，廢風機葉片年平均排出量低於700公噸。

然而，環境部指出，2049年之後將進入大量汰役期，年排出量約達1萬公噸，可能會對廢棄物處理體系造成壓力。

為預先準備足夠去化量能，環境部資源循環署委託工業技術研究院執行「114年風機葉片資源循環推動計畫」，去年已成功輔導2家處理業者可進行廢風機葉片回收處理，並有其他業者有意加入處理行列。

環境部資源循環署循環處理組組長陳俊融告訴中央社記者，目前國內廢風機葉片回收後，處理方式以資源化再利用為主，包含破碎後由水泥窯資源化處理（可做為替代原料及燃料），或再製摻配為塑膠棧板等用途。

陳俊融指出，目前2家處理機構取得廢風機葉片的處理資格，總處理量能計每年1萬公噸；現階段尚無廢風機葉片大量排出，也沒有採掩埋處理的案例。

循環署說明，塑膠製品產業鏈應用較廣、水泥資源化處理潛能大，回收後的廢風機葉片，將其破碎後再處理的衍生玻纖樹脂粉作為填料，可應用於水泥替代製品，如紐澤西護欄、停車場圍欄或杯墊等。將持續輔導業者取得處理許可提升處理量能，並串聯資源化管道。

立法院社會福利及衛生環境委員會18日初審通過廢棄物清理法修正草案，將再生能源發電設備等新興廢棄物納管，其中便包含太陽光電板、風機葉片納入應回收廢棄物，藉此擴大生產者責任範圍，使回收責任鏈更為完整。