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高溫狂飆熱傷害已逾300人 醫警告：當心橫紋肌溶解症 嚴重恐洗腎救命

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
全台各地持續出現高溫，醫師提醒，一定要定時補水，避免中暑、急性腎損傷、橫紋肌溶解症等高溫威脅。本報資料照片
全台各地持續出現高溫，醫師提醒，一定要定時補水，避免中暑、急性腎損傷、橫紋肌溶解症等高溫威脅。本報資料照片

還沒進入盛夏，全台已熱到頻頻拉警報，根據衛福部統計，今年5月熱傷害就醫通報人數，截至5月28日已達342人。高溫威脅不僅限於中暑，醫師提醒，大量流汗脫水也會造成急性腎損傷、引發橫紋肌溶解症，嚴重時還得緊急洗腎。

近期多處高溫突破38度，國泰醫院腎臟內科主治醫師傅俊霖表示，連日高溫下，戶外工作者、外送員、工地勞工，以及患有糖尿病、心臟病、慢性腎臟病的民眾，都是熱傷害高風險族群，稍有不慎就可能讓身體「熱到當機」。

傅俊霖說，人體長時間處於高溫環境時，會透過大量流汗散熱，但汗水流失的同時，也會帶走體內水分與電解質。當身體出現頭暈、心悸、惡心、疲倦無力等症狀時，已是熱傷害的初期警訊。

「這時一定要及時補充水分與電解質、移至陰涼處休息，大多數人都能恢復正常。」傅俊霖表示，出現熱傷害的症狀時，若持續暴露於高溫環境下，可能進一步惡化，出現肌肉抽筋、血壓下降、意識混亂，甚至演變為熱衰竭或中暑，需立即送醫治療。

每逢夏季高溫，橫紋肌溶解症是另一種容易被忽略的急症。傅俊霖指出，部分民眾利用假日從事登山、路跑、球類運動，或在烈日下進行高強度勞動，大量流汗後若未及時補水，就可能導致肌肉細胞大量受損、崩解，進而引發橫紋肌溶解症。

橫紋肌溶解症的患者除了全身痠痛、四肢無力外，也可能出現深褐色、如茶色般的尿液，這些都是不可輕忽的警訊。年輕患者若及早發現並接受點滴治療，大多可順利恢復；但高齡者本身腎功能較差，若延誤治療，嚴重時可能導致急性腎衰竭，甚至需要暫時洗腎治療。

傅俊霖建議，夏季運動應避免選在正午烈日下進行，建議改在清晨或傍晚較涼爽時段活動。補充水分時則以白開水搭配適量電解質飲品為主，不建議以含糖飲料、酒精飲品取代水分，以免加重脫水風險。面對極端高溫，最重要的仍是養成定時喝水習慣，不要等到口渴才補充水分。

高溫 橫紋肌溶解症 中暑

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