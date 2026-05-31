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夏天體味變重…懷疑沒洗乾淨 醫揭「真正原因」身體恐已出問題

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
夏天悶熱、潮濕，體味容易變重，頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，若要避免夏季體味過重，建議多喝白開水，幫助身體代謝。示意圖。圖／123RF
夏天悶熱、潮濕，體味容易變重，頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，若要避免夏季體味過重，建議多喝白開水，幫助身體代謝。示意圖。圖／123RF

時序進入夏天，天氣時常悶熱、潮濕，最讓人困擾的事情之一，除了悶熱、爆汗，就是「體味變重」。不少人會發現，明明每天洗澡、衣服也勤換，還是覺得腋下、後背、頭皮，甚至私密處的味道比平常明顯。有時候搭捷運、進電梯，甚至會開始擔心，「是不是我身上的味道變重了？」

很多人第一時間想到是不是清潔做得不夠，其實體味增加，不一定是衛生習慣問題。頤鳴堂中醫診所院長康涵菁說，從中醫角度來看，夏天氣候炎熱又潮濕，人體容易受到「濕、熱」影響，加上熬夜、壓力、飲食重口味，身體代謝負擔增加，就可能讓汗液、皮脂分泌變多，氣味也變得比較明顯。

夏季容易大量流汗，適度排汗是正常現象，但如果汗味突然變得很重，或伴隨口氣重、皮膚容易出油、反覆長痘痘、疲倦沒精神，就應檢視最近生活習慣。康涵菁說，很多人夏天喜歡喝手搖飲消暑，下班再配鹹酥雞、燒烤、麻辣鍋，加上晚睡、睡眠不足，影響身體代謝。尤其高糖、高油等刺激性飲食，容易讓身體負擔增加，汗液味道也可能變得比較濃。

另外，有些人不是流汗特別多，而是汗排出後很快就有味道。這也可能與長時間悶熱、穿著不透氣衣物有關。夏天濕度高，若運動後沒及時更換衣服，汗水和皮脂與皮膚表面的細菌作用，就容易產生明顯異味。

至於有些女性在天氣悶熱時，也會覺得分泌物增加、私密處有氣味；男性則出現頭皮出油、後背汗臭明顯。這些狀況除了注意清潔，應觀察是否和作息、壓力或飲食改變有關。

若要避免夏季體味過重，應注意5大事項：

第一、補充足夠水分。很多人以為喝飲料也算補水，但高糖飲品反而可能增加身體負擔。建議以白開水為主，幫助身體代謝。

第二、飲食盡量清爽。夏天可適度增加蔬菜、水果、瓜類食物，減少連續重鹹、油炸、辛辣與宵夜。不是完全不能吃，而是避免天天吃、餐餐吃。

第三、維持規律睡眠。熬夜不只影響精神，也可能讓身體調節功能失衡。很多人會發現，連續幾天睡不好，隔天汗味、口氣、皮膚出油都變明顯。

第四、流汗後盡快擦乾、更換衣物。尤其運動族、外勤工作者，透氣材質衣服和勤換衣物，對改善體味其實很重要。

第五、適度運動。規律運動能幫助循環與代謝，不少人在生活習慣調整後，會發現體味、疲倦感甚至皮膚狀況都跟著改善。

康涵菁提醒，體味突然變得特別重，且伴隨異常疲勞、體重變化、口乾、夜間盜汗，甚至長時間都沒有改善，仍建議進一步檢查。因為體味改變有時不只是天氣熱，也可能反映身體代謝或健康狀況的變化。

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