擦防曬乳會骨質疏鬆？ 醫師打破迷思：短時間就足夠製造維生素D

夏天來臨，不少人開始天天擦防曬，但也有人擔心，長期防曬會不會導致維生素D不足，甚至增加骨質疏鬆風險。皮膚專科醫師烏惟新近日就在臉書發文指出，目前研究與臨床觀察顯示，一般人在正常生活型態下，即使規律使用防曬產品，也不會明顯增加維生素D缺乏的風險。

烏惟新表示，人體製造維生素D其實不需要長時間曝曬。在台灣的陽光環境下，一周曬2至3次、每次約10至15分鐘，且只需露出手背、前臂或小腿等部位，通常就足以合成身體所需的維生素D。許多人日常通勤、外出買東西的過程中，其實就已經接觸到足夠陽光。

此外，他也提到，防曬乳要達到標示的SPF效果，必須依照實驗室標準厚度塗抹，但現實生活中，多數人實際使用量往往只有標準量的四分之一到二分之一，因此防護力會大幅下降。再加上防曬乳會因流汗、出油及摩擦脫落，而大部分民眾也很少每兩小時補擦一次，因此生活中仍會接觸到一定程度的紫外線。

他強調，目前流行病學研究顯示，長期使用防曬乳並不會顯著增加維生素D缺乏風險，相較之下，紫外線造成的光老化、色素沉澱及皮膚癌風險則是真實存在。因此在風險權衡下，防曬仍是值得持續進行的保護措施，而維生素D不足則可透過飲食或營養補充品改善。

近期天氣炎熱，高敏敏營養師也分享，除了做好外在防曬外，透過飲食同樣能幫助對抗紫外線傷害。她建議平時可多攝取番茄、西瓜、紅心芭樂、莓果、綠茶、堅果、胡蘿蔔、黃豆製品與鮭魚等食物，藉由茄紅素、維生素C、花青素、Omega-3等營養素，提升抗氧化能力並減少紫外線帶來的影響。

高敏敏提醒，防曬仍應以物理與化學防護為主，包括出門前20分鐘塗抹防曬產品、穿著防曬衣物以及使用遮陽傘等方式。若不小心曬黑也不用過度擔心，皮膚代謝周期約28天，只要持續補充抗氧化食物並做好日常防曬，膚色仍有機會隨著代謝逐漸恢復。