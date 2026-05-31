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中颱薔蜜朝琉球海面移動 虎航明往返沖繩8航班取消

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到中颱「薔蜜」影響，台灣虎航今宣布，明天桃園及高雄往返沖繩那霸、台中前往沖繩那霸等8航班取消。聯合報系資料照
受到中颱「薔蜜」影響，台灣虎航今宣布，明天桃園及高雄往返沖繩那霸、台中前往沖繩那霸等8航班取消。聯合報系資料照

「薔蜜」今天上午8時增強為中度颱風，明天最接近台灣、未來將朝北北西方向往琉球海面接近，再轉向北北東，預計周二至周三接近日本九州、四國及本州一帶。台灣虎航今宣布，明天桃園及高雄往返沖繩那霸、台中前往沖繩那霸等8航班取消；星宇航空也宣布，今天至下周二台灣往返沖繩及下地島部分航班取消或延後。

隨著中颱「薔蜜」的接近，空中交通也受到影響。虎航今宣布，受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，明天IT-230、IT-231、IT-232、IT-233桃園往返沖繩那霸；IT-792台中前往沖繩那霸；IT-288、IT-289、IT-729高雄往返沖繩那霸航班取消，旅客可利用台灣虎航官網查詢最新航班異動資訊。

星宇航空昨也指出，將調整今天至下周二（6月2日）台灣往返沖繩及下地島部分航班：

●6月1日（一）

航班取消：

台北-沖繩JX870/JX871

台中-沖繩JX302/JX303、JX312/JX313

航班延後：

台北-下地島 JX890 延至 6/2 11:15起飛

下地島-台北 JX891 延至 6/2 14:35起飛

台中-下地島 JX308 延至 6/2 JX3308 09:40起飛

下地島-台中 JX309 延至 6/2 13:00起飛

●6月2日（二）

航班延後：

台北-沖繩JX870 13:00起飛

沖繩-台北JX871 16:50起飛

台中-沖繩JX302 14:20起飛

沖繩-台中JX303 17:55起飛

沖繩 琉球 台灣虎航

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