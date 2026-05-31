中颱薔蜜朝琉球海面移動 虎航明往返沖繩8航班取消

「薔蜜」今天上午8時增強為中度颱風，明天最接近台灣、未來將朝北北西方向往琉球海面接近，再轉向北北東，預計周二至周三接近日本九州、四國及本州一帶。台灣虎航今宣布，明天桃園及高雄往返沖繩那霸、台中前往沖繩那霸等8航班取消；星宇航空也宣布，今天至下周二台灣往返沖繩及下地島部分航班取消或延後。

隨著中颱「薔蜜」的接近，空中交通也受到影響。虎航今宣布，受薔蜜颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，明天IT-230、IT-231、IT-232、IT-233桃園往返沖繩那霸；IT-792台中前往沖繩那霸；IT-288、IT-289、IT-729高雄往返沖繩那霸航班取消，旅客可利用台灣虎航官網查詢最新航班異動資訊。

星宇航空昨也指出，將調整今天至下周二（6月2日）台灣往返沖繩及下地島部分航班：